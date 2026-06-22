Самарец за свой непристойный поступок ответит перед судом

Сотрудники самарской полиции в ходе мониторинга сети Интернет выявили видеозапись, запечатлевшую противоправные действия мужчины, которую на своей странице в одной из социальных сетей разместила 25-летняя местная жительница.

Полицейские зарегистрировали выявленную информацию в соответствии с регламентом, установили личность женщины, изъяли материалы, относящиеся к правонарушению, направили запросы в различные организации и получили ответы.

В ходе проверочных мероприятий мужчина, совершивший противоправное деяние, в сопровождении знакомой прибыл в отдел полиции по Самарскому району Управления МВД России по г. Самаре и дал пояснения полицейским.

Сотрудниками полиции установлено, что 19 июня текущего года в 18:00 безработный, ранее судимый за имущественное преступление 37-летний мужчина, с его слов находясь в состоянии алкогольного опьянения, на ул. Ленинградской из хулиганских побуждений демонстрировал свой половой орган двум женщинам, при этом игнорировал их замечания.

Полицейские в отношении местного жителя составили протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и направили для рассмотрения в суд.

В настоящее время проверка по опубликованной видеозаписи продолжается. По результатам будет дана правовая оценка действий всех участников и приняты соответствующие решения в рамках законодательств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области