В 2026 году в регионе приведут к норме 112,4 км дорог к медучреждениям

В 2026 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» приведут к норме 112,4 км дорог к медучреждениям. Это повысит комфорт и безопасность маршрутов для пациентов.



На региональных трассах обновят 90,9 км в шести районах. Работы уже идут, часть завершена: например, дорога «Сергиевск – Большая Чесноковка» — Кандабулак» — Красносельское (6,7 км) полностью готова.



В Самаре отремонтируют 20,3 км. Ключевые объекты — улицы Бакинская и Медицинская, обеспечивающие проезд к больнице №10. На Бакинской работы завершены, на Медицинской ведётся подготовка.



В Тольятти обновляют 1,2 км: на Приморском бульваре у поликлиники №1 покрытие заменено, на улице Самарской идёт фрезерование.

Фото: департамент информационной политики СО