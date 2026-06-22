«Время НЕзависимых»: полицейские и общественники региона провели профилактические беседы с детьми в летних лагерях

ГУ МВД России по Самарской областиВ Самарской области полицейские и общественники в рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых» провели профилактические беседы с детьми в летних лагерях. В рамках общероссийской акции «Время НЕзависимых», приуроченной к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, сотрудники полиции и представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел Самарской области посетили детские оздоровительные лагеря региона и образовательные учреждения региона.



Так, в Самаре, Сызрани и Приволжском районе полицейские и общественники провели серию профилактических бесед с подрастающим поколением, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения и популяризацию здорового образа жизни.



В ходе встреч сотрудники полиции рассказали ребятам об опасности употребления наркотиков, подробно объяснив разрушительное влияние таких веществ на здоровье, психику и жизнь человека и напомнили об административной и уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных средств.



Полицейские разъяснили, как распознать попытки вовлечения в незаконную деятельность через сеть Интернет и что делать, если столкнулся с подобной угрозой.



Беседы проходили в формате живого диалога: ребята активно задавали вопросы, разбирали ситуационные задачи и участвовали в обсуждениях.



Полицейские также поделились полезными советами о том, как интересно и с пользой проводить свободное время, призвав участников мероприятий заниматься спортом, участвовать в творческих и волонтёрских проектах.



В завершение встреч сотрудники полиции пожелали ребятам ярких, интересных и безопасных каникул и напомнили, что здоровый образ жизни - это выбор сильных и независимых людей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: . пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области