Более 10 миллионов государственных и муниципальных услуг оказали специалисты МФЦ Самары за 15 лет работы

В Самаре состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию со дня открытия первого в городе отделения Многофункционального центра. Первый МФЦ в областной столице открылся в июне 2011 года на Московском шоссе.



На протяжении 15 лет сеть самарских МФЦ развивалась, на сегодняшний день она охватывает практически все районы города: 13 центров и офисов МФЦ, 219 окон приема и выдачи документов, 27 окон обслуживания в секторах пользовательского сопровождения размещены по всему городу по принципу шаговой доступности. Свыше 350 сотрудников предоставляют гражданам более 300 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.



«За полтора десятилетия сотрудники МФЦ прошли большой путь от становления системы до внедрения современных цифровых решений. Мы не прекращали работу даже в сложные периоды, такие как пандемия. МФЦ продолжает развиваться, чтобы делать взаимодействие граждан с государством еще более удобным и эффективным. Сотрудники МФЦ могут в полном объеме удовлетворить потребности заявителя, обратившегося за услугой, до конца выяснить вопрос, по которому заявитель обратился, и предложить оптимальный вариант его решения», – сказала директор МАУ г.о. Самара «МФЦ» Оксана Алексеева.



За 15 лет существования сотрудники МФЦ Самары обработали и оказали более 10 миллионов государственных и муниципальных услуг. По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных и муниципальных услуг, уровень удовлетворенности граждан работой МФЦ составляет 99%.

Фото: пресс-служба администрации Самары