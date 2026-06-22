Инклюзия и искусство: фестиваль «Яркие тени» в пятый раз соберёт особенные семьи в Ширяево

В Самарской области 23 июня 2026 года пройдет Пятый юбилейный региональный арт-фестиваль «Яркие тени» для детей - инвалидов, взрослых с ментальными нарушениями и их семей!

Организатором фестиваля выступает Региональное отделение Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов Самарской области (ВОРДИ). Проекты организации - неоднократные победители конкурсов Фонда президентских грантов.

Фестиваль будет проходить при поддержке Правительства Самарской области, а также партнеров: Благотворительного фонда «Образ жизни», Самарского художественного музея, Самарского регионального отделения Союза художников России, Самарского хлебозавода №5, Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна.

Площадкой фестиваля станет удивительное по красоте и энергетике место, расположенное в Самарской области - историко-музейный комплекс в селе Ширяево.

Традиционно участниками станут семьи с детьми и взрослыми с инвалидностью из разных уголков региона - Самары, Тольятти, Приволжья, Хворостянки, Отрадного. Среди почетных гостей– молодые люди и дети с инвалидностью, проживающие в психоневрологических интернатах.

Насыщенная программа фестиваля «Яркие тени» включает прогулку по Волге, театрализованное представление на территории музея, локации с различными интерактивными активностями с аквагриммом и художественным косоплетением от волонтеров Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна. Художники Самарского отделения Союза художников России проведут мастер-классы, где любой участник сможет создать картину или попробовать себя в изготовлении открытки.

Все участники получит не только массу впечатлений и ярких эмоций, но и подарки от партнеров и организаторов фестиваля.

Организатор фестиваля:

Региональное отделение Самарской области Общероссийской общественной организации «Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов»

Партнеры: Благотворительный фонд «Образ жизни», Самарский художественный музей, Самарское региональное отделение Союза художников России, Самарский хлебозавод №5, Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна.

Место проведения: 23 июня, 11.30-15.00, Самарская область, с. Ширяево, ул. Советская, д. 14.