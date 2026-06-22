Шеф-повар из Самары пришел в кулинарную битву Ивлева и Картунковой 

Сегодня, 22 июня, в 19:00 на телеканале «Пятница!» новый выпуск второго сезона проекта «Домохозяйки против шефов» — кулинарного баттла команды профессиональных поваров Константина Ивлева и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой.

Так, в числе участников команды Константина Ивлева оказался 34-летний шеф-повар из Самары — Ян Сорока. Ян — участник проекта «Русский шеф».

Ян: «Я принимал участие в проекте “Русский шеф” и дошел до десяти лучших шеф-поваров России».

В новом сезоне домохозяек и шефов традиционно ждут три испытания: знание классики, умение работать с ингредиентами и битва авторскими блюдами.



Победителем проекта «Домохозяйки против шефов» станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.



Итоги битвы «Домохозяек против шефов» подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит блогер и телеведущий Алексей Столяров.

Фото предоставлено телеканалом «Пятница!»