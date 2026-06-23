Участники президентской программы изучат практики Самарской области в сфере роботизации

В Самарской области стартовала региональная стажировка участников Комплексной программы развития федерального кадрового резерва Высшей школы госуправления Президентской академии.

Члены делегации будут работать над проектом, направленным на решение актуальных задач, стоящих перед комиссией Госсовета по направлению «Промышленность».

В состав делегации вошли представители разных регионов страны: Воронежской, Смоленской Челябинской областей, а также Республики Хакасия, Республики Бурятия и Пермского края.

Они предложат свои решения по формированию нового рынка сервисных роботов в отдельных отраслях экономики и обеспечению технологического суверенитета в этой сфере.

В течение недели они посетят ведущие промышленные площадки региона, чтобы проверить рабочие гипотезы и сформулировать конкретные предложения по развитию отрасли.

Артем Верховцев, заместитель председателя правительства Воронежской области:

- Основная задача на эту неделю – посетить предприятия, которые производят роботов, и те, которые применяют или планируют их использовать. Будем проверять свои рабочие гипотезы. Результат проекта должен включать конкретные метрики, полноценный план мероприятий по достижению конкретных цифр в показателях, которые мы определим.

Фото: минэкономразвития СО