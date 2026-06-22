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В День памяти и скорби в Самаре зажгли свечи в память о 27 миллионах погибших в Великой Отечественной войне

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В Самарской области прошли международные акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны», приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.

В Самарской области прошли международные акции «Свеча Памяти» и «Огненные картины войны», приуроченные к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Более 300 человек зажгли тысячи свечей на площади Славы в Самаре в память о 27 миллионах советских граждан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
В День памяти и скорби волонтёры, юнармейцы, представители молодёжных и патриотических организаций, ветераны СВО и их семьи, военнослужащие и сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти России зажгли свечи, чтобы почтить память о героическом подвиге советского народа. Акция «Свеча памяти» прошла в 80 точках в разных муниципалитетах Самарской области.
На масштабной «огненной картине» в Самаре был изображен Монумент Славы и легендарный самолёт Ил-2, который стал символом трудового подвига куйбышевцев в годы войны. 
Вместе с молодёжью свечи зажгли почётные гости: Герой Российской Федерации, помощник Губернатора Самарской области Денис Портнягин; Герой Российской Федерации Максим Девятов; министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов; председатель совета регионального отделения «Движения Первых» Самарской области, помощник Губернатора Самарской области по молодёжной политике Кристина Гнатюк; руководитель Ассоциации ветеранов СВО Самарской области, генерал-лейтенант Андрей Колотовкин; исполнительный директор Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Сергей Андриянов.
«В этом году особенная дата — 85 лет прошло с той трагической даты, когда фашистская Германия напала на Советский Союз. Сегодня мы возлагаем цветы, вспоминаем тех героев, которые на полях сражения отстаивали независимость нашего народа, и тех, кто испытывал все невзгоды и тяготы в тылу», - отметил министр молодёжной политики Самарской области Владимир Усов.
Волонтёрское сопровождение акции обеспечили активисты Самарского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы». 
В День памяти и скорби губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям. «Спустя 85 лет мы с болью в сердце вспоминаем о тех, кто ценой жизни выполнил свой долг по защите Родины, обо всех погибших от рук нацистских палачей и их пособников, о замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений.  Мы обязаны сделать все, чтобы подобная трагедия никогда больше не повторилась», - отметил глава региона. 
22 июня в Самарской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к памятной дате. Областная акция «Перекличка Постов № 1 «Этих дней не смолкнет слава». Ветераны, представители патриотических организаций и молодёжь Самарской области возложат цветы к Вечному огню на площади Славы в Самаре. Акция объединила памятные мероприятия в нескольких городах региона в единую «перекличку» - символ неразрывной связи поколений и общей скорби о павших защитниках Отечества.
В 12:15 по московскому времени Самарская область присоединится к общероссийской минуте молчания.

 

Фото: Центр патриотического воспитания молодёжи Самарской области

Теги: Самара

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