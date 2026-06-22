Накануне Дня медицинского работника Виталий Шабалатов встретился с медиками-участниками СВО

Ежегодно в третье воскресенье июня в нашей стране отмечается День медицинского работника. В преддверии праздника, объединяющего профессионалов, ежедневно заботящихся о здоровье и благополучии людей, первый заместитель Губернатора Самарской области – председатель Правительства Самарской области Виталий Шабалатов встретился с медицинскими работниками – участниками специальной военной операции, оказывающими помощь на территории г. Снежное Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.

Беседа, которая состоялась в Институте Инновационного развития СамГМУ, получилась неформальной, интересной и конструктивной. От имени Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева председатель регионального Правительства поздравил присутствующих с наступающим профессиональным праздником и поблагодарил за службу и преданность выбранному делу. Участники встречи, которая прошла в формате чаепития, обсуждали насущные вопросы и обменивались мнениями о развитии медицины.

Заместитель главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная районная больница» Самигулла Каланчуков рассказал о том, что в сентябре 2022 года был мобилизован в зону специальной военной операции. Проходил службу в 1445 мотострелковом полку на должности начальника медицинской службы. В марте 2025 года был демобилизован в запас по состоянию здоровья. Прошел обучение по региональной программе «Школа героев» и разработал проект создания психотерапевтических кабинетов в медицинских учреждениях. «Проект направлен на то, чтобы оказывать и психологическую, и психотерапевтическую помощь ребятам, вернувшимся с СВО, для того, чтобы их адаптировать, и самое главное, минимизировать те риски, которые могут возникать при сложных психологических ситуациях», – пояснил он. Кабинет уже показал первые результаты. Консультацию и лечение прошли 6 ветеранов СВО. Виталий Шабалатов отметил, что этот полезный опыт необходимо масштабировать на территорию региона. Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, присутствовавший на встрече, подтвердил, что такая работа уже запланирована.

Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Самарская городская клиническая больница №8» Сергей Дергаль рассказал о том, что медицинские работники Самарской области с 2022 года выезжают в г. Снежное, где оказывают медицинскую помощь мирному населению. «То, что мы с нашими коллегами увидели и узнали на новой территории, послужило основательным опытом для дальнейшего развития. Самое главное, мы поняли, что наша страна это лучшее что есть в нашей жизни. Мы видели людей, которые годами не получали никакого лечения, целое поколение детей было не привито от особо опасной инфекции. Мы видели смерти от тяжелых и не диагностированных заболеваний, которые в России даже не относятся к категории опасных или тяжелых», – поделился он.

Сергей Дергаль поблагодарил Губернатора за поддержку и капитально отремонтированный корпус Самарской городской клинической больницы №8. Виталий Шабалатов отметил, что проблема проведения капитальных ремонтов в учреждениях здравоохранения области стоит достаточно остро, и в последние несколько лет ее начали системно и последовательно решать.

Медицинский брат Алексей Шуклин выполнял задачи на Херсонском направлении в составе медицинского пункта полка в должности фельдшера, был комиссован по состоянию здоровья. С 2025 года работает в Самарском областном центре медицины катастроф и медицинской помощи, выезжает на чрезвычайные ситуации, в том числе при атаках БПЛА. Алексей из Тольятти, во время разговора он озвучил пожелание, чтобы студенты-медики из второго по величине города Самарской области могли сдавать экзамены, не выезжая в Самару. Андрей Орлов пояснил, что по поручению Губернатора Вячеслава Федорищева работа по интеграции кадров медицинского университета в Тольятти уже ведется.

На встрече присутствовала Ульяна Гупало, студентка Самарского медицинского колледжа имени Н. Ляпиной, дочь участника СВО. В марте 2026 года она в составе волонтерского отряда «Молодая Гвардия Единой России» отправилась в город Луганск в рамках гуманитарной миссии. В военном госпитале девушка оказывала медицинскую помощь раненым бойцам: делала перевязки, ухаживала за пациентами, помогала медицинским сестрам. Она рассказала, что этот опыт помог ей утвердиться в выборе профессии. В дальнейшем Ульяна планирует получить высшее профессиональное образование.

В заключение встречи Виталий Шабалатов еще раз поздравил присутствующих с профессиональным праздником: «День медицинского работника стал практически национальным праздником, потому что здоровье всей нации в ваших руках. Вы проявляете мужество, самоотверженность, спасаете людей и в зоне специальной военной операции, и в условиях мирной жизни. Спасибо вам! Со своей стороны, готовы оказывать помощь по всем вопросам. Желаю вам крепкого здоровья, взаимопонимания с близкими, новых профессиональных подвигов!».