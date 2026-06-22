В селе Ахрат Похвистневского района горело здание молочного производства

Сегодня, 22 июня, в 04:43 в пожарно-спасательный отряд № 35 филиал ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС» поступило сообщение о пожаре в селе Ахрат.

На место вызова незамедлительно были направлены расчеты пожарно-спасательного отряда № 35.

По прибытии было установлено, что горят помещение и холодильная установка здания молочного производства на площади 50 квадратных метров, существует угроза распространения огня на большую площадь.

Для тушения пожара было оперативно сформировано одно звено газодымозащитной службы. На тушение поданы 3 ствола «Б».

Благодаря слаженным действиям пожарных в 05:10 пожар был локализован, в 05:23 – открытое горение ликвидировано, в 06:00 зафиксирована ликвидация последствий пожара.

Причина пожара устанавливается.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"