В Самаре открылась XX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе"

Студенты из 6 стран разработают проекты перспективных научных миссий и запустят в небо над Волгой зонд для изучения атмосферы.

В понедельник, 22 июня, в Самарском университете им. Королёва открылась юбилейная XX Международная летняя космическая школа "Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе". В этом году участниками школы стали иностранные студенты из шести стран Северной и Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. В течение двух недель они прослушают курс лекций от ведущих ученых университета и займутся разработкой и анализом конкретных проектов: миниатюрного зонда для исследования атмосферы над Волгой, наноспутника для изучения атмосферы на сверхнизких орбитах Земли и космического аппарата для отработки оптического формата передачи данных с орбиты, когда информация передается из космоса с помощью мощных светодиодов, мигающих азбукой Морзе.

"Юбилейная XX Международная летняя космическая школа посвящена четырем важным юбилейным датам мировой космонавтики в 2026 году: это, во-первых, конечно же, 65-летие полета Юрия Гагарина в космос, 60-летие полета автоматической межпланетной станции "Венера-3", ставшей в 1966 году первым космическим аппаратом, достигшим поверхности другой планеты, а также 60-летие полета автоматической межпланетной станции "Луна-10", ставшей первым искусственным спутником Луны, и 55-летие полета автоматической межпланетной станции "Марс-2", чей спускаемый аппарат первым в мире достиг поверхности Марса", – рассказал Игорь Белоконов, профессор межвузовской кафедры космических исследований Самарского университета им. Королёва.

По его словам, заявки для отбора на обучение в космической школе в этом году прислали 53 студента из 13 стран (в прошлом году было подано 45 заявок из 12 стран). По итогам отбора на учебу в Самару пригласили 18 человек из шести государств: Бразилии, Индии, Мексики, Перу, Туниса и Ливана.

"Учащиеся прослушают лекции ведущих ученых Самарского университета им. Королёва и примут участие в практических занятиях, которые пройдут на базе трех университетских центров: Центра управления полетом наноспутников, Центра испытаний наноспутников и Центра наноспутниковых технологий межвузовской кафедры космических исследований. Отличительной особенностью юбилейной Школы станет сборка и запуск атмосферного аппарата формата CanSat", – отметил Игорь Белоконов.

Атмосферный аппарат будет представлять собой миниатюрный зонд, сравнимый по габаритам с космическими спутниками формата PocketCube: размеры аппарата составят всего 5х5х10 см – это как два игрушечных пятисантиметровых кубика. Несмотря на крохотные размеры зонда, внутри него будет вполне серьезная "начинка" из различных датчиков, которые позволят отследить траекторию движения аппарата в воздухе и получить данные о состоянии окружающей атмосферы.

Запустят в небо аппарат с волжского острова Поджабный с помощью ракеты, спроектированной и изготовленной в университетском клубе молодежного аэрокосмического приборостроения "Космический градиент" (руководитель – ассистент кафедры Алексей Кумарин). Примерно на 100-метровой высоте у зонда раскроется парашют, и аппарат плавно опустится на землю или на воду в зависимости от силы и направления ветра. Передаваемые зондом данные будут поступать на мобильную приемную станцию, также разработанную в клубе "Космический градиент". По итогам пусковой кампании участники космической школы потренируются в расшифровке и обработке данных с зонда.

На второй неделе занятий участники школы, разбившись на команды, займутся проектами научных миссий двух перспективных наноспутников. Задачей одного из этих космических аппаратов – про него пока известно только, что он будет сферической формы и около 20 см в диаметре, – должно стать исследование плотности и других параметров атмосферы на сверхнизких орбитах Земли, то есть на орбитах ниже 250 км. Дистанционное зондирование Земли с такой высоты сулит огромные возможности и преимущества, однако из-за плотной атмосферы обычные спутники на таких орбитах долго не продержатся и быстро сгорят на работе в прямом смысле слова. Возможно, изучение параметров атмосферы сверхнизких орбит поможет в будущем сделать такие орбиты вполне рабочими.

Научная миссия второго наноспутника связана с идеей оснащать космические аппараты простой и дешевой резервной системой передачи данных – оптической. То есть в случае выхода из строя основных каналов связи можно будет передавать информацию на Землю с помощью мощных светодиодов, например, азбукой Морзе. Конечно, такая связь очень зависит от погоды, облачности и, разумеется, времени суток. Но она осуществима. Несколько лет назад технологию такой связи разработала уроженка Бразилии Охана Бергер, бывшая в то время студенткой Самарского университета им. Королёва. Как показали расчеты, для уверенного приема световой "морзянки" спутник достаточно оснастить светодиодным модулем со световым потоком 12 тысяч люменов.

"В ночное время, если нет облачности, такой световой сигнал можно увидеть даже невооруженным глазом. Кстати, проект оснащения спутников такой оптической связью заинтересовал наших коллег из Индийского технологического института Бомбея, одного из ведущих вузов Индии, и мы предполагаем его совместно с ними в перспективе реализовать. Для участия в этой космической школе к нам прибыли студенты как раз из этого вуза – Индийского технологического института Бомбея, и, скорее всего, в рамках практических занятий они займутся именно этим проектом", – подытожил Игорь Белоконов.

Автор фото: Олеся Орина