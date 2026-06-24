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«Земля спорта»: в Самарской области в разгаре состязания Всероссийского марафона 

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​​​​​​​В Самарской области идет IV сезон Всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования уже прошли в 7 муниципальных районах, в которых приняли участие порядка 500 человек. 

В Самарской области идет IV сезон Всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования уже прошли в 7 муниципальных районах, в которых приняли участие порядка 500 человек. 
«Самарская область принимает самое активное участие во всероссийском марафоне «Земля спорта» с момента старта проекта. Регион уже дважды становился победителем федерального этапа в дисциплине ГТО, и надеюсь, что и в этом году не сдадим своих позиций. Минсельхоз России со своей стороны в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» поддерживает все спортивные инициативы, строительство спортплощадок и других объектов, позволяющих сделать жизнь на селе комфортной и современной», – отметила Лейли Мифтахова, руководитель управления развития малых форм хозяйствования и кадрового обеспечения АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области. 
Программа соревнований включает несколько дисциплин: сдачу нормативов ГТО, семейные эстафеты и детские забеги, флешмобы и командные зарядки, силовой экстрим, соревнования по волейболу и мини‑футболу. Особое внимание уделяется семейным командам, которые дают возможность провести время с детьми. 
«Нам очень понравилось. Отличная погода, душевная компания, замечательное место. Мы любим и спорт, и совместные семейные активности. Здесь все сошлось, чему мы очень рады», – делится Анна, жительница Шигонского района, участвовавшая в состязаниях.
В рамках марафона проводятся мастер-классы от наставников. Например, в Шигонском районе мастер-класс провел Валерий Казанцев – мастер FIDE, вице-чемпион Самарской области по быстрым шахматам; в Красноармейском районе – Владимир Брагин, мастер спорта международного класса, провел тренинг по спортивному метанию ножей. 
Региональный этап «Земли спорта» пройдет 15 августа в Южном городе Волжского района на территории школы ГБОУ СОШ ОЦ «Южный город». Он определит тех, кто будет представлять наш регион на федеральном этапе.
Всероссийский марафон «Земля спорта» организован Министерством сельского хозяйства РФ в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и направлен на популяризацию доступных видов спорта, здорового образа жизни и активной организации досуга для жителей сельских территорий и малых городов.
Марафон проходит по трехуровневой системе – муниципальный, региональный и всероссийский финал. За три года проект значительно вырос – первый марафон охватил 39 регионов, второй – 57 субъектов, в 2025 году соревнования прошли более чем в 65 регионах, а в 2026 году география проекта расширена и включает все субъекты России с общим охватом свыше 20 000 участников.
Программа соревнований включает в себя различные форматы и активности, ориентированные на разные возрастные группы.
С программой Всероссийского марафона «Земля спорта» можно ознакомиться на официальном сайте земля-спорта.рф. Следить за новостями мероприятий также можно на официальных ресурсах во «ВКонтакте», Telegram и MAX.

 

Фото предоставлено министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Теги: Самара

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