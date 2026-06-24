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Господдержка помогает семье Клюевых из Сызрани вести активный образ жизни

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В Самарской области с начала 2026 года более 390 тысяч человек получают меру поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В Самарской области с начала 2026 года более 390 тысяч человек получают меру поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В регионе на оказание данной меры поддержки в 2026 году предусмотрено 6 миллиардов рублей.
Компенсация предоставляется льготным категориям граждан - ветеранам труда, инвалидам, многодетным семьям и др. Она позволяет получать возврат части средств, затраченных на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер компенсации в каждом случае индивидуален и составляет 50% от фактически оплаченной суммы.
«Эта мера господдержки очень востребована. Как признаются получатели, она даёт уверенность в завтрашнем дне. В настоящее время в Сызрани такой мерой поддержки пользуются около 21 тысячи граждан», - рассказывает Галина Круглова, сотрудник управления социальной защиты населения Западного округа.
Семья Клюевых из Сызрани в этом году отметила золотую свадьбу - 50 лет со дня бракосочетания. Валентина Владимировна и Валентин Семёнович за многолетний добросовестный труд имеют многочисленные поощрения. Как ветераны труда супруги получают меры поддержки, которые позволяют сохранять активный образ жизни и помогать детям и внукам.
«45 лет я проработала в системе образования, имею звание «Отличник просвещения», многочисленные грамоты и благодарности. Когда была председателем профкома, много помогала людям в разных жизненных ситуациях. Теперь государство помогает мне. Эта компенсация - очень хороший вклад в семейный бюджет, прибавка к пенсии. Я очень благодарна, что такие выплаты есть. И знаете, я была поражена, как это всё было просто оформить», — делится Валентина Владимировна Клюева.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства, где сотрудники расскажут обо всех действующих мерах поддержки, которые могут быть доступны в конкретном случае. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» в личном кабинете либо обратиться в МФЦ.
«Поддержка старшего поколения - наш нравственный долг перед людьми серебряного возраста, чей трудовой путь составил славу Сызрани и всей Самарской области. Внимание со стороны государства, денежные выплаты - это возможность направить сэкономленные средства на здоровье, хобби или помощь детям. Для нас важно, чтобы все льготники, включая ветеранов труда и многодетные семьи, могли получать причитающуюся помощь быстро и без бюрократических проволочек», - подчеркнул депутат Думы городского округа Сызрань Сергей Прокофьев.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Сызрань

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