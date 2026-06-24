Для участников СВО  региона продолжается прием заявок на обучение предпринимательству «СВОё Дело»

Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр «Мой бизнес» продолжают прием заявок на третий поток обучающей программы «СВОё Дело. Самарская область». Бесплатно получить новые знания и компетенции в сфере предпринимательства смогут участники и ветераны СВО, а также члены их семей.



Прием заявок продлится до 31 июля на сайте svoedelo.mybiz63.ru.

«Проект «СВОё Дело» помогает участникам СВО открыть для себя новые возможности, получить необходимые знания и сформировать практические навыки для запуска и развития собственного дела. Программу уже успешно прошли более 200 участников, многие из которых начали свое дело, определили вектор развития своего бизнеса, а также воспользовались действующими инструментами господдержки», - прокомментировал заместитель председателя Правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.



Программа стартует в августе 2026 года. В рамках курса участники получат помощь в проработке идеи в бизнес-проект, пройдут обучение практическим основам предпринимательства, получат поддержку в открытии и запуске своего бизнеса, а также наставничество действующих предпринимателей и специалистов центра «Мой бизнес».



«Вся команда на каждом этапе оказывала поддержку. На разборе моего кейса эксперт указал на ключевые моменты моего проекта, о которых я не задумывался, и которые помогли мне в моем деле. В рамках обучения нас знакомили с мерами господдержки. Я подал заявку на субсидию. Программа дала мне не только знания, но и уверенность для курса на серьёзный рост», - рассказал участник программы, ветеран СВО Сергей Валиуллов.



«За время обучения на программе я приобрел знакомства с интересными и предприимчивыми ребятами, получил ценную информацию по развитию и ведению своего дела, которую сейчас активно применяю. Благодарен инициаторам и организаторам программы, все вовлечены в работу на 100%, что делало взаимодействие приятным и результативным», - отметил выпускник второго потока программы «СВОё Дело» Денис Ковшов.



Программа реализуется по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева при поддержке Правительства Самарской области и Фонда «Защитники Отечества» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Фото: минэкономразвития СО