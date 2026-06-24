В селе Кулешовка  восстанавливают переправу через реку Ветлянку

В селе Кулешовка Нефтегорского района в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» ведется ремонт моста через реку Ветлянку. Мост расположен на региональной автодороге «Самара – Оренбург» – Кулешовка (км 3+102) и имеет для села ключевое значение.

Искусственное инженерное сооружение делит населенный пункт на две части. На одной из них сосредоточены все социальные учреждения — администрация, фельдшерско-акушерский пункт, почта и детский сад, а на другой жилые дома. Для местных жителей, особенно семей с детьми и пожилых людей, этот мост — единственная возможность безопасного доступа к этим объектам. Кроме того, по нему проходит маршрут движения школьного автобуса.

«Мост был в плачевном состоянии — выбоины, поперечные трещины. Он давно нуждался в ремонте. Мы очень благодарны, что на нас обратили внимание», - говорит жительница села Кулешовка Вера Семенова.

Ремонт моста начался в апреле 2026 года. В настоящее время готовность объекта составляет 60%: почти полностью отремонтирована первая половина мостового сооружения. На второй половине выполнены работы по усилению насадок, ведутся работы по ремонту торцов балок и упорного бруса. На этой неделе подрядчик приступил к устройству сопряжений — переходных зон между мостом и дорожным полотном, что является важным этапом для обеспечения плавности и безопасности движения.

Завершение работ по государственному контракту запланировано на 1 сентября 2026 года. Качество и сроки выполнения работ контролируют не только специалисты министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, но и общественники.

«Жители села Кулешовка обращались к нам с просьбой о содействии в ремонте моста. Для села обновленный мост – это совершенно другое качество жизни. Мы держим ход работ на контроле и следим за тем, чтобы подрядная организация не снижала темпы и качество работ», - подчеркивает член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Лушин.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» — один из ключевых инструментов достижения национальных целей развития страны, определенных Президентом России Владимиром Путиным. Его реализация, в том числе в части дорожного ремонта, находится на личном контроле Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Всего в 2026 году в Самарской области по национальному проекту будет отремонтировано 12 мостовых сооружений общей протяжённостью более 1000 погонных метров. Работы уже ведутся в Хворостянском, Кинель-Черкасском, Нефтегорском, Челно-Вершинском и Сызранском районах. Общая готовность всех объектов составляет более 50%.

Фото: минтранс СО