В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи открылась выставка «Картина мира», представляющая работы финалистов одноименного Международного конкурса молодых художников.

Выставка демонстрирует произведения 15 финалистов из 11 стран. Всего на конкурс было подано 1631 произведение из 56 стран мира. Молодые художники поделились своим видением культурной памяти, национальной идентичности, семейных традиций и связи поколений, используя искусство как универсальный язык.

«Для нашего региона значимо становиться частью столь масштабного в сфере искусства проекта, который объединяет страны и континенты, способствует сохранению связи поколений, национальной и культурной идентичности людей.

Символично, что выставка проходит в самарском филиале Третьяковской галереи – одном из наиболее заметных новых музейных проектов России, являющемся важной площадкой для диалога между классическим наследием и современным искусством», - прокомментировала министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

Проект реализован по инициативе компании «Иннопрактика» в партнерстве с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Партнером выступает Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь). Генеральный партнер конкурса — «Газпромбанк» (АО).

Фото: минкульт СО