8 миллионов рублей получили молодёжные проекты региона в конкурсе «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон»

В преддверии Дня молодежи подведены итоги 1 сезона конкурса Росмолодёжь.Гранты. Поздравили победителей Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко и руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров. В числе грантополучателей – 13 инициатив из Самарской области.

«В нашей стране живет много активных, способных молодых людей, которые стремятся делать жизнь в своих регионах еще лучше. Конкурс Росмолодёжь.Гранты нацпроекта "Молодёжь и дети" помогает поддерживать их инициативы. Социально значимые проекты получат финансирование на общую сумму около 500 млн руб. В их числе — практики по вовлечению россиян в спорт и добровольчество, развитию науки и технологий, туризма, патриотическому воспитанию и многим другим направлениям. Грант — это большая ответственность за результат и пользу для людей. Поздравляю победителей и желаю успехов в реализации идей!» - заявил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

Конкурс Росмолодёжь.Гранты проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и направлен на поддержку инициатив молодых людей от 14 до 35 лет.

13 инициатив из Самарской области получили гранты на общую сумму более 8 млн рублей. Такой результат стал возможным благодаря системной работе областного Правительства по развитию молодежной политики. Губернатор Вячеслав Федорищев отмечал, что молодежная политика – один из важнейших приоритетов работы, и в Самарской области уделяется большое внимание реализации всевозможных масштабных проектов по этой теме.

По итогам конкурса «Росмолодёжь.Гранты 1 сезон» грантовый фонд нашего региона пополнился по 9 из 18 номинаций конкурса. Самый крупный грант получил проект Ярослава Чернышева «Всероссийский конкурс игропрактиков «Связаны игрой» - 997 тысяч рублей. Чуть меньше, 981 тысячу, привлекла Екатерина Проскурина на проект «Подача» арт-пространство для чтения, движения и творчества». Третью по размеру поддержку, 893 тысячи рублей, получил Константин Шуруто на проект «Код полёта. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА».

Максимальное количество победителей из Самарской области представлено в номинации #создавай_возможности» - занятость и самозанятость молодёжи. Здесь грант выиграли три инициативы.

Грантополучатели из Самарской области по номинациям:

«#создавай_возможности» (организация занятости молодёжи, в том числе самозанятости) — Артём Мед, проект «Окружной образовательно-конкурсный слет сервисных отрядов "Сервис: Точка Сбора"»; Анастасия Филиппова, проект «Среда решений: практическая подготовка студентов на реальных задачах бизнеса»; Ярослав Чернышев, проект «Всероссийский конкурс игропрактиков "Связаны игрой"».

«#вдохновляй» (поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды) — Динара Адельшина, проект «Окружной фестиваль смеха "Целина смеха"»; Екатерина Проскурина, проект «"Подача" арт-пространство для чтения, движения и творчества».

«#двигай_сообщества» (поддержка и развитие студенческого сообщества ссузов) — Роман Масленников, проект «Проект поддержки студенческого добровольчества "Все свои"»; Константин Шуруто, проект «Код полета. Чемпионат спортивного программирования по БПЛА».

«#стирай_границы» (работа с людьми с ОВЗ) — Данила Буров, проект «Академия предпринимательских идей».

«#развивай_среду» (развитие малых территорий) — Егор Вакуленко, проект «Городской интенсив по управлению личным бюджетом и монетизации хобби для пенсионеров Тольятти».

«#береги» (содействие развитию гражданской идентичности) — Екатерина Глухова, проект «Городской интеллектуальный турнир "#ПРОЧАП"».

«#помни» (сохранение исторической памяти) — Даниил Короткевич, проект «Окружная фотовыставка "Живая память ПФО"».

«#родные_любимые» (сохранение семейных ценностей) — Ирина Лобова, проект «Библиотека "Родительская академия"».

«#делись_опытом» (передача успешного опыта молодёжи и развитие наставничества в молодёжной среде) — Софья Родикова, проект «Региональный конкурс профессионального мастерства "Лучший студенческий педагогический отряд" Самарской области».

Фото: министерство молодёжной политики Самарской области