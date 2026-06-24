Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива

Я нашел ошибку
Главные новости:
В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи открылась выставка «Картина мира», представляющая работы финалистов одноименного Международного конкурса молодых художников.
В самарском филиале Государственной Третьяковской галереи открылась выставка «Картина мира»,
​​​​​​​В Самарской области идет IV сезон Всероссийского марафона «Земля спорта». Соревнования уже прошли в 7 муниципальных районах, в которых приняли участие порядка 500 человек. 
«Земля спорта»: в Самарской области в разгаре состязания Всероссийского марафона 
Представители малого и среднего предпринимательства Самарской области могут принять участие в специальном фотодне, который состоится 7 июля, в Самаре.
Предприниматели региона могут сделать фотосъемку от центра «Мой бизнес»
Самарскую область посетили специалисты Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России с рабочим визитом.
Федеральные эксперты провели мониторинг онкослужбы региона
Торжественная церемония подведения итогов федеральных и региональных проектов пройдет 25 июня 2026 года в ФГБУ "Дом офицеров Самарского гарнизон!> Минобороны России.
Торжественная церемония подведения итогов федеральных и региональных проектов пройдет в Самаре
В Самарской области этим летом пройдут два турнира в рамках фестиваля детского дворового футбола «Метрошка».
Губерния примет два турнира детского фестиваля «Метрошка»
В Самаре прошелрегиональный этап Всероссийских сельских спортивных игр по летнему полиатлону. Дисциплина включает стрельбу из пневматической винтовки, подтягивание на перекладине у мужчин и отжимания у женщин, бег.
Сборная Сергиевского района - победитель региональных соревнований по полиатлону
Самарская делегация рассказала о планах по развитию молодежного сообщества «Я в Агро» в регионе в рамках первого модуля федеральной образовательной программы «Пространство «Я в Агро».
В Самарской области будет выстроена работа региональной и муниципальных команд «Я в Агро»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.62
0.85
EUR 85.48
0.89
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
25 июня в СОУНБ состоится лекция «Внутренний ребёнок: как перестать себя критиковать и наказывать»
Андрей Кочетков расскажет в «ЗИМ Галерее», почему Самара – не столица
В Самаре пройдет лекция «Родной, чужой и непостроенный: дом в новой русской прозе»
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области

Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива

212
В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива.

В среду, 24 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий, отраслей экономики Самарской области топливом. В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.

«Ситуация в регионе остается стабильной, – заявил Вячеслав Федорищев. – Вместе с тем, мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля – до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации, мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости».

Губернатор добавил, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики. «Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива», – подчеркнул руководитель региона. Он добавил, что в случае, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, вводимые лимиты будут отменены раньше установленного срока.

На прошлой неделе жители области наблюдали остановку работы некоторых АЗС, в том числе крупной сети «Татнефть». Это была вынужденная необходимость на период выстраивания новой схемы логистики поставок. На сегодняшний день все автозаправочные станции вновь открыты, продажи топлива также восстановлены.

«Самарская область – регион, в котором представлены все вертикально интегрированные компании, большой рынок независимых АЗС, поэтому обеспечение топливом находится на стабильном уровне», – подчеркнул Вячеслав Федорищев. Созданный оперативный штаб под руководством министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова ежедневно занимается контролем количества топлива, которое поступает на реализацию и производится на территории региона.

Отдельное внимание на совещании было уделено необоснованному росту стоимости топлива на некоторых автозаправках. Крупные компании выдерживают цены на уровне двухмесячной давности, а некоторые независимые АЗС, пользуясь особенностями закупок текущего периода, повышают их. «Мы с управлением федеральной антимонопольной службы ведем ежедневный мониторинг. Прошу Правительство региона по согласованию с Прокуратурой Самарской области подготовить ряд решений, которые будут направлены на ограничения в части роста стоимости топлива на независимых заправочных станциях, чтобы исключить спекулятивный подъем цен. Готовьте соответствующие решения», – поручил Вячеслав Федорищев.

 

Фото:   пресс-служба правительства Самарской области

Теги: Акценты Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
22 июня 2026, 19:19
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами... Политика
1024
В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он отмечается в Самаре в 37 раз.
20 июня 2026, 16:19
Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй»
В субботу, 20 июня, губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в областном татарском национальном празднике «Сабантуй — 2026». В этом году он... Политика
1368
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая Россия».
18 июня 2026, 22:20
Стратегические решения: Вячеслав Федорищев провел конференцию реготделения партии «Единая Россия»
В четверг, 18 июня, в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» прошел первый этап Конференции Самарского регионального отделения партии «Единая... Политика
2001
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
24 июня 2026  12:11
В Самарской области подвели промежуточные итоги работы сети «Экопунктов»
238
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
23 июня 2026  11:11
Ракетная опасность в Самарской области объявлена утром 23 июня
1213
В понедельник, 22 июня, глава региона вместе с Героем России Денисом Портнягинымоценил развитие Клявлинского района, обсудил его дальнейшее развитие с членами Правительства и руководством муниципального образования, встретился с жителями и посетил ряд со
22 июня 2026  19:19
Вячеслав Федорищев оценил развитие Клявлинского района
1027
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
22 июня 2026  13:04
Ракетная опасность объявлена в Самарской области днем 22 июня
2031
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
22 июня 2026  11:21
Самара присоединится к Всероссийской акции «Свеча Памяти»
565
Весь список