Ирина Калягина посетила Нефтегорский краеведческий музей

Министр культуры региона посетила Нефтегорский краеведческий музей. Вместе с коллегами из администрации муниципального района Ирина Калягина осмотрела музейные экспозиции, фондохранилище, пообщалась с сотрудниками учреждения.

Экскурсию по музею для гостей провела директор Марина Ивановна Польникова. Она рассказала, что более двух десятилетий музей является пространством, где дети, педагоги, родители, представители общественных организаций участвуют в образовательных и творческих проектах, в создании новых экспозиций, сохранении народных традиций.

В музее проходят экскурсии, интерактивные игры, культурно-досуговые мероприятия и тематические встречи. Здесь сознано несколько постоянных экспозиций - ретро-экспозиция «Старая квартира» и «Древо жизни», где посетители с удовольствием погружаются в атмосферу прошлых эпох и знакомятся с традициями и бытом разных поколений. В музее проходят выставки репродукций картин и работ мастеров декоративно-прикладного творчества, районные конкурсы творческих работ. Сейчас в музее представлена выставка детских работ, посвященная теме космоса.

Сотрудниками музея собрана достойная коллекция по разным направлениям - основной фонд музея составляет 2520 предметов.

Ранее за счет федеральных и региональных средств музей был капитально отремонтирован и оснащён современным выставочным оборудованием.

«В этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» на базе музея будет создан детский культурно-просветительский центр «МузеУМ». Три творческих пространства будут оформлены интерактивными стендами, закуплена новая удобная мебель и необходимое оборудование. Я надеюсь, что создание такого современного центра позволит привлечь еще больше посетителей, и сделает изучение истории увлекательным и познавательным процессом для юных гостей музея. Хочу пожелать коллегам вдохновения и успехов в реализации проекта!», - поделилась Ирина Евгеньевна.

Такой культурно-образовательный детский центр позволит современными средствами познакомить ребят с историей края и страны. Занятия и мастер-классы с опытными педагогами поможет детям развивать креативное мышление, а также углублять знания о культуре и искусстве.

В 2026 году в Самарской области за счет средств нацпроекта «Семья» будет создано два таких центра. Площадками станут Нефтегорский краеведческий музей и киноцентр «Художественный» (Самара).

Фото: минкульт СО