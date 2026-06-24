В Тольятти сотрудники Росгвардии предотвратили кражу из гипермаркета

В утреннее время экипажу вневедомственной охраны Росгвардии, обеспечивавшему общественную безопасность на территории Центрального района города Тольятти, поступила информация о срабатывании «тревожной кнопки», установленной в одном из крупных сетевых магазинов. Патрульный экипаж войск правопорядка незамедлительно выдвинулся в гипермаркет, расположенный на Автозаводском шоссе.

Представители службы безопасности торговой сети объяснили прибывшим росгвардейцам, что один из посетителей пытается покинуть торговый зал, не расплатившись. В хода дальнейшего разбирательства стражи правопорядка выяснили, что мужчина 1990 года рождения набрал целую корзину продуктов, но оплатил только йогурт, попытавшись похитить остальные товары общей стоимостью более 12 тысяч рублей.

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя и передали своим коллегам из полиции. Сотрудниками органов внутренних дел возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к краже».