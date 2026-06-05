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В Приволжском округе Росгвардии прошел учебно-методический сбор руководящего состава

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В Приволжском округе Росгвардии прошел учебно-методический сбор руководящего состава

В Нижнем Новгороде под руководством командующего Приволжским ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковника Сергея Просяника прошли трехдневные занятия с начальниками территориальных органов, командирами соединений и воинских частей. Участие в мероприятии принял начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Сергей Абрамов.

По сложившейся традиции в первый день перед росгвардейцами выступил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он коснулся темы духовно-нравственных основ воспитания личного состава и вопросов взаимодействия РПЦ и Росгвардии. В рамках этого мероприятия впервые заслушаны доклады назначенных помощников командующего округом по работе с верующими: протоиерея Александра Малафеева и муэдзина Рината Валеева, которые теперь будут духовно окормлять подразделения ведомства.

Дальнейшие занятия прошли в полевых условиях, где участники  ознакомились с передовым опытом применения сил и средств подразделений округа, в том числе в ходе выполнения задач специальной военной операции. Среди рассматриваемых вопросов: использование робототехнических комплексов в служебно-боевой деятельности, применение маневренных огневых групп в борьбе с БПЛА и многое другое.

В последний день состоялось расширенное заседание военного совета. Генерал-полковник Сергей Просяник подвел итоги за первое полугодие 2026 года, а также обозначил приоритетные направления на второе полугодие. Отмечено, что этот год для ведомства юбилейный, и ряд мероприятий проводилось под знаком 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка.

На военном совете были озвучены значимые результаты служебно-боевой деятельности. Более 6 тысяч задач выполнили сотрудники подразделений полиции специального назначения. Ими задержаны 8 тысяч правонарушителей, из них две тысячи — по подозрению в совершении преступлений. Бойцы спецназа изъяли из незаконного оборота 149 единиц огнестрельного оружия и 8 тысяч боеприпасов.

В регионах Приволжья под вневедомственной охраной Росгвардии находится 98 тысяч объектов различных форм собственности, 136 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и 3 тысячи транспортных средств. Подразделения вневедомственной охраны округа принесли в федеральный бюджет более 1,5 миллиарда рублей.

В завершение военного совета командующий округом вручил военнослужащим и сотрудникам государственные и ведомственные награды. Одним из награждённых стал начальник Управления Росгвардии по Самарской области Сергей Абрамов. Указом президента Полковник полиции был удостоен медали «За отличие в охране общественного порядка». Всего с начала года за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, награждены более 500 росгвардейцев.

Теги: Росгвардия

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