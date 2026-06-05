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Театр "Грань" получил две награды на Фестивале театров малых городов России

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Театр "Грань" получил две награды на Фестивале театров малых городов России

Вчера, 3 июня 2026 г. в Сергиевом Посаде состоялась церемония награждения лауреатов XXIII Фестиваля театров малых городов России.

Спектакль «Разбитый кувшин» (Г. Клейст), представленный в этом году получил сразу две Премии:

Актер театра Максим Цыганков – Лауреат Фестиваля в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Адама в спектакле «Разбитый кувшин»;

Художник по костюмам Урсула Берг – Лауреат Специального приза жюри «За уникальность костюмов» в спектакле «Разбитый кувшин».

Спектакль «Разбитый кувшин» в постановке Дениса Бокурадзе был показан 28 мая на сцене Дворца культуры имени Ю.А. Гагарина. После показа состоялось традиционное обсуждение с участниками фестиваля и труппой театра:

«Я уже много лет на Фестивалях смотрю спектакли Дениса Бокурадзе, - произнесла член жюри, народная артистка РФ Ольга Остроумова, - у него конечно, своя, слаженная команда. Но каждый раз он представляет нам абсолютно что-то новое. Как будто это разные театры. Конечно, в этом спектакле восхищает актерская игра, и многие критики, кто сегодня обсуждает спектакль, не представляют на сколько труден этот жанр – фарсы! Он гораздо труднее любого психологического театра. И я могу сказать, что это было блестяще!»

Напомним, что Фестиваль проходил с 26 мая по 3 июня в Сергиевом Посаде. В состав жюри этого года вошли: народная артистка РФ Ольга Остроумова, писатель Дмитрий Данилов, художник Анвар Гумаров, театральный продюсер Евгений Худяков, театральный критик, историк театра Алексей Исаев, театральный критик Юлия Осеева и театровед, театральный критик Анна Степанова. Председатель жюри — художественный руководитель Александринского театра Никита Кобелев.

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