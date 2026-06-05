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В Самарской области количество лесных пожаров сократилось почти в 3 раза

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В Самарской области количество лесных пожаров сократилось почти в 3 раза

Всего с начала сезона в Самарской области зарегистрировано 9 лесных пожаров, из них на землях лесного фонда — 5 пожаров общей площадью 5,6 га.
Также с начала года произошло 9 ландшафтных пожаров на сопредельных с лесом территориях общей площадью более 30 га.

В минприроды региона отметили, что по сравнению с весной 2025 года на землях лесного фонда количество пожаров сократилось в 2,8 раза, а площадь возгораний уменьшилась в 3,3 раза. Ландшафтных пожаров стало меньше в 3,2 раза, а их площадь сократилась почти в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такому снижению способствует в том числе национальный проект «Экологическое благополучие», который помогает модернизировать лесопожарные службы и усиливать профилактику.

К началу сезона личный состав всех 17 лесопожарных станций региона был полностью укомплектован — это 311 огнеборцев, 179 единиц техники и более 1,5 тысячи единиц оборудования. Несмотря на достижение нормативных показателей, министерство природных ресурсов продолжает планомерно обновлять парк техники: в этом году поступят ещё 4 новых единиц техники, а также расширится сеть видеонаблюдения за лесным фондом до 65 камер.

«Мониторинг возгораний ведётся двумя способами: операторы нашей диспетчерской службы вручную следят за изображением с камер, а специальная программа автоматически распознаёт любое задымление и подаёт сигнал. Оператор уточняет, где именно зафиксирован дым. Если горит лесной фонд или прилегающая территория, определяются точные координаты возгорания. Информация мгновенно передаётся на ближайшую лесопожарную станцию для отправки группы и техники, а также главному лесничему — руководителю штаба по тушению лесных пожаров на этой территории. Если же задымление есть, но угрозы лесу нет, сведения направляются в единую дежурно-диспетчерскую службу и МЧС», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов.

Принимаемые меры и обеспеченность техникой помогают лесопожарным силам минприроды оперативно локализовать возгорания в лесном фонде, не давая огню набрать силу и перерасти в крупный пожар.

«Благодаря слаженной работе лесопожарных служб минприроды, современной технике и профилактическим мерам нам удалось значительно сократить количество и площадь пожаров. Однако основной фактор — человеческая неосторожность — сохраняется. Призываю жителей соблюдать правила пожарной безопасности, ведь их нарушение может привести к крупному пожару», — добавил Ефимов.

Также в регионе ведётся планомерное противопожарное обустройство лесов: обновляются информационные стенды, шлагбаумы, минерализованные полосы, лесные дороги. Лесная охрана патрулирует лесной фонд на более чем 600 наземных и водных маршрутах общей протяжённостью более 60 тысяч километров. В зоне особого внимания — места отдыха жителей.

Особый противопожарный режим в Самарской области продлится до 15 октября. В этот период разведение огня в лесах запрещено. Причиной всех зафиксированных на сегодняшний день возгораний стал человеческий фактор. Министерство природных ресурсов и экологии напоминает: за нарушение правил пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрены штрафы от 40 тысяч рублей, а в случае ущерба — уголовная ответственность. Горячая линия лесной охраны: 8-846-231-00-63.

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