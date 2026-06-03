Специалисты инженерной службы Росгвардии из Самары стали одними из лучших на окружном конкурсе профессионального мастерства

В Приволжском ордена Жукова округе Росгвардии прошёл конкурс профессионального мастерства среди групп разминирования «Без права на ошибку». В течение недели саперы и взрывотехники из войсковых и полицейских подразделений проявляли лучшие профессиональные качества, а также обменивались опытом практической работы.

Программой конкурса были предусмотрены задания, характерные для ежедневной работы специалистов инженерного обеспечения в пунктах постоянной дислокации и в зоне проведения СВО. Участники проходили штурмовую полосу сапера и взрывотехника, выполняли взрывные работы, обезвреживали взрывоопасные предметы, сдавали зачеты по огневой подготовке.

«Нам поставлена задача не только выявить лучших специалистов, но и в ходе общей дискуссии выработать наиболее верную тактику действий группы разминирования в современных условиях», – рассказал офицер инженерного отдела штаба Приволжского округа полковник Аскар С.

Особый акцент был сделан на особенностях применения БПЛА в задачах инженерного обеспечения, а также противодействия беспилотникам противника.

Военнослужащие и сотрудники использовали квадрокоптер для инженерной разведки и уничтожения найденного взрывоопасного предмета, а также упражнялись в стрельбе по воздушным целям.

По итогам командного зачета сотрудники ОМОН «Утес», представлявшие наш регион, вошли в число лучших – саперы и взрывотехники из Самары замкнули тройку сильнейших.