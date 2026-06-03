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Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»

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Жителей Самарской области приглашают к участию в конкурсном направлении «СпортТрек» проекта «Флагманы образования»

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявил о старте конкурсного этапа направления «СпортТрек» для жителей Самарской области. Участникам предстоит пройти образовательный марафон и конкурсные испытания, а также у них появится возможность присоединиться к профессиональному сообществу специалистов из сферы спорта.

Принять участие в направлении «СпортТрек» могут спортсмены, тренеры, педагоги физической культуры, инструкторы по спорту, преподаватели спортивных секций, а также студенты профильных направлений от 18 лет. Регистрация доступна до 5 сентября на сайте https://flagmany.rsv.ru/.

Для участников подготовлен образовательный марафон, включающий в себя психолого-педагогические лекции и семинары, теоретические и практические методики и материалы от экспертов в области воспитания, педагогики и спорта, интервью с известными спортсменами и спортивными комментаторами. Также для всех участников доступен курс по спортивной психологии и спортивной медицине. В ходе марафона конкурсантам предстоит пройти конкурсный отбор по темам образовательного марафона.

«Спорт играет важную роль не только в подготовке будущих чемпионов, но и в воспитании подрастающего поколения. В направлении «СпортТрек» мы хотим дать спортсменам, тренерам, педагогам и всем специалистам спортивной сферы практические инструменты для работы с детьми и молодежью. Это знания, которые помогут заинтересовать ребят, приобщить их к здоровому образу жизни, научить работать в команде, ставить цели и добиваться результатов. Мы уверены, что направление станет местом для обмена опытом и объединит специалистов из Самарской области, которые используют спорт как инструмент воспитания и наставничества», – рассказал руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Артем Миронов.

По итогам отбора, который продлится до 14 сентября, определятся 300 финалистов. Им предстоит пройти оценку компетенций, а также разработать концепцию воспитательного события на спортивную тематику.

Также конкурсанты смогут объединиться в профессиональное сообщество направления «СпортТрек», где будут обмениваться опытом обсуждать форматы работы с детьми и молодежью, находить новые идеи для развития спортивной и воспитательной деятельности.

Регистрация в направление «СпортТрек» доступна на сайте: https://flagmany.rsv.ru/.

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).

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