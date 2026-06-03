Самарских мам приглашают поделиться своими историями

В День защиты детей в России стартовал социальный интернет-проект «Мамы России – знание и опыт» ПФО. Его участницей может стать любая женщина из Самарской области и других регионов, которая познала счастье материнства и готова поделиться своим опытом. Цель проекта — показать, что период беременности и рождения ребёнка часто становится для женщин открытием нового потенциала, талантов, самореализации и даже начала собственного дела.
«Мамы России – знание и опыт» — это реальные истории женщин, которые с радостью рассказывают о своём материнстве. Организаторы приглашают к участию мам из всех регионов России, включая Приволжский федеральный округ и Самарскую область.
«Милые мамы, женщины России, добро пожаловать в проект! — призывает автор и координатор проекта Елена Светлая. — Ваш опыт материнства и успехи в разных сферах деятельности: семья, домашнее хозяйство, бизнес, образование, наука, культура, НКО и других — очень важны для молодого поколения нашей великой России».
Участницей проекта может стать каждая женщина-мама старше 18 лет (в том числе приёмные мамы и мамы особенных детей), имеющая гражданство Российской Федерации. Особо организаторы приглашают бабушек, как мам «со стажем», их участие очень ценно и важно.
Чтобы присоединиться к проекту, необходимо:
1. Написать на своей странице «ВКонтакте» короткий рассказ о счастье быть мамой.
2. Добавить фото или видео из семейного архива.
3. Обязательно указать хештеги:
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4. Стать подписчиком официальной группы проекта:
«Мамы России – знание и опыт» (vk.ru/club99560918)
Каждая участница проекта получит официальный электронный диплом.
«Вдохновляйте женщин по всей России!» — призывают организаторы.
Участие бесплатное.