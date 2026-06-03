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Заболоченный пруд в Ботаническом саду в Самаре собираются привести в порядок

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Заболоченный пруд в Ботаническом саду в Самаре собираются привести в порядок

Заболоченный пруд в Ботаническом саду в Самаре хотят привести в порядок — для этого специалисты Самарского университета до первого августа разработают подробный план. Как сообщает региональное министерство образования и науки, соответствующая инициатива была озвучена на оперативном совещании областного правительства после массовых жалоб жителей города губернатору Вячеславу Федорищеву.

Горожане обратили внимание властей на то, что один из водоемов в центре уникального природного памятника окончательно превратился в болото и зарос водорослями. К концу лета сотрудники университета, в чьем ведении находится зеленая зона, совместно с региональным минприроды должны завершить оценку состояния пруда и определить четкий перечень необходимых работ.

Помимо спасения водоема, областные власти обратили внимание на еще одну проблему Ботанического сада — неработающую оранжерею. По словам чиновников, уникальный стеклянный комплекс закрыт для посетителей из-за аварийного состояния крыши, которая серьезно пострадала после урагана. На восстановление кровли выделили около десяти миллионов рублей. Контракт с подрядчиком Самарский университет подпишет до конца июня, а завершить все работы планируется к первому октября.

В правительстве подчеркнули, что Ботанический сад площадью около 40 гектаров является знаковым местом для всей Самарской области. Чтобы сохранить этот государственный памятник природы, до октября чиновники подготовят комплексную программу его развития, к созданию которой привлекут активных жителей города и представителей крупного бизнеса, пишет Самарская газета.

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