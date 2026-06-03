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В Самарской области стартует конкурс для педагогов «Призвание — учить!»

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В Самарской области стартует конкурс для педагогов «Призвание — учить!»

Конкурс проводят ежегодно для поддержки профессионального развития талантливых педагогов. В этом году общий призовой фонд для 45 победителей — учителей, воспитателей, мастеров производственного обучения и педагогов-психологов — 9 млн рублей.

Впервые министерство образования Самарской области и фонд «Эмпатия» Михаила Шелкова провели конкурс «Призвание — учить!» в 2024 году. Организация и проведение конкурса в Самарской области стало возможным благодаря соглашению между региональным Правительством и благотворительным фондом «Эмпатия». Сотрудничество организовано по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Цель конкурса в том, чтобы поддержать работников всех уровней образования в их профессиональном и творческом развитии. Победителей фонд награждает денежными призами: в 2026 году выплаты увеличены до 200 тысяч рублей каждому.

Всего будет названо 45 победителей в 15 номинациях, охватывающих все направления педагогической деятельности: от учителей-предметников до руководителей образовательных учреждений. В этом году добавлены специальные номинации:

Для участия в конкурсе, помимо информации о текущей работе и достижениях, участники подготовят педагогические эссе о своих профессиональных ценностях и взглядах на задачи образования, а также видео с фрагментом урока или мероприятия.

Заявки на участие в конкурсе можно будет подать в АИС «Кадры в образовании. Самарская область» с 21 сентября по 4 октября 2026 года. На летние месяцы рассчитан подготовительный этап — формирование конкурсных материалов участников. С 24 августа по 20 сентября пройдут консультации с организаторами по наполнению и оформлению заявок.

«Уже в третий раз педагоги Самарской области представят свои профессиональные достижения в региональном конкурсе «Призвание – учить!», который мы проводим совместно с благотворительным фондом «Эмпатия». Это хорошая возможность продемонстрировать успешные практики и обменяться бесценным опытом и знаниями. Приглашаю наших педагогов принять участие в конкурсе и желаю успеха!» – сказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Победителей конкурса поздравят и наградят на торжественном мероприятии во второй половине ноября 2026 года.

Подробная информация для участников — на сайтах министерства образования Самарской области educat.samregion.ru и благотворительного фонда «Эмпатия»: empathy-foundation.ru.

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