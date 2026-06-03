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Влюбленные из Самарской области в числе более чем 100 пар соединят свои сердца на III Всероссийском свадебном фестивале

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Влюбленные из Самарской области в числе более чем 100 пар соединят свои сердца на III Всероссийском свадебном фестивале

 

Влюбленные из Самарской области примут участие в III Всероссийском свадебном фестивале «Россия. Соединяя сердца», где среди более чем 100 пар со всей страны скрепят свой союз на одновременной свадебной церемонии. Масштабное событие состоится в День семьи, любви и верности 8 июля в Москве, в Национальном центре «Россия».

Среди зарегистрировавшихся пар — Богдан Петрук и Алина Калита. Жених работает в филиале ОАО «РЖД», а невеста — в Агентстве по реализации молодежной политики. Влюбленные активно занимаются волонтерской деятельностью. Отзывчивость и доброта Алины и стали импульсом, с которого началась история любви. Богдан приехал в Самару учиться из Республики Казахстан, и в один летний день у него разрядился телефон в самом центре города. Заметив растерянного парня, Алина подошла и предложила помощь. Богдан сразу оценил доброе сердце девушки и «самые красивые зеленые глаза». Молодые люди обменялись контактами, а через пять дней начали встречаться. Решение быть вместе они приняли 8 июля — в День семьи, любви и верности. А спустя ровно пять лет влюбленные скажут друг другу «Да» на Всероссийском свадебном фестивале.

«Мы хотим пожениться на III Всероссийском свадебном фестивале “Россия. Соединяя сердца”, потому что мы чтим традиции. Наши отношения начались пять лет назад именно 8 июля, в День семьи, любви и верности. Мы видим в этой дате особый смысл: бесконечность любви, крепкую семью и спокойную совместную жизнь, и мы верим, что наш союз будет именно таким », — говорят Богдан и Алина.

Влюбленные мечтают о большой семье с четырьмя детьми, уютной квартире в центре шумного города и загородном доме, где можно будет наслаждаться тишиной и гармонией. В свою семейную жизнь они обязательно возьмут традиции своих семей, тем более что казахстанская семья Богдана и самарская семья Алины очень похожи: в обеих принято отмечать праздники в дружном кругу родственников, готовить традиционные блюда и поддерживать друг друга в любой ситуации.

В первый день фестиваля в НЦ «Россия», 8 июля, главным событием станет церемония единовременного бракосочетания влюбленных со всей страны. Праздник любви украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России». Молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу огня из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день, 9 июля, для молодоженов, а также их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой пройдут просветительские лекции, а также гастрономическая и музыкальная программа.

Фестиваль организован Национальным центром «Россия» совместно с Правительством Москвы и Управлением ЗАГС Москвы.

Фото Национального центра «Россия»

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