В российском городе выявили кол-центр мошенников

В Кирове задержали молодого человека, организовавшего кол-центр аферистов. Об этом в своем Telegram-канале сообщает МВД Медиа.

Возбуждено уголовное дело по статье 274.3 («Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции») УК РФ.

По данным ведомства, сотрудники уголовного розыска МВД при поддержке ОМОН «Вятич» задержали одного из студентов специального учебного заведения, который занимался обеспечением работы терминала пропуска трафика в интересах телефонных мошенников.

Молодой человек на протяжении месяца обслуживал сим-бокс, через который аферисты совершали обзвон россиян. При этом он постоянно менял местоположение узла связи, арендуя для этого квартиры. Кураторы оплачивали ему съем жилья, покупку оборудования и транспортные расходы.

Юноша был задержан в одной из таких квартир, полицейские изъяли Wi-Fi роутер, два мобильных устройства и ноутбук, а также 350 SIM-карт, пишет Лента.