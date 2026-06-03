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Доверенные лица наставников программы «Школы героев» обсудили дальнейшее развитие проекта в Самарской области

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Доверенные лица наставников программы «Школы героев» обсудили дальнейшее развитие проекта в Самарской области

Состоялся круглый стол, на котором доверенные лица наставников участников региональной программы «Школа героев» подвели итоги второго потока и обсудили дальнейшее развитие проекта. Напомним, программа запущена в 2024 году по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева как продолжение президентской программы «Время героев». Ее реализует АНОО ДПО «Таволга» совместно с ведущими высшими учебными заведениями региона, при координации министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области

На встрече участники сформировали предложения, которые лягут в основу дорожной карты для последующего обучения, подтвердив высокую эффективность практик наставничества и рекомендовав их к дальнейшему применению.

«Для нас, для первого потока это все было в новинку, - отметил выпускник первого потока «Школы героев», доверенное лицо наставника программы «Школа героев» Сергей Пономарев. -   Участникам второго потока было уже легче проходить обучение, все стадии, основываясь на нашем опыте. Сейчас мы обсуждаем, как прошли стажировки, взаимодействие с наставниками и доверенными лицами».

Для обучения участников спецоперации предложено расширить программу модулями по управленческим и коммуникативным компетенциям, внедрить цифровые инструменты сопровождения, проводить регулярные карьерные консультации и ввести формат публичной защиты проектов. Важным направлением названо совершенствование системы обратной связи.

«Мы ориентируемся именно на взаимодействие с доверенными лицами, наставниками, - рассказала начальник отдела реализации проектов АНОО ДПО «Таволга» Анастасия Шепилова. -   Работаем по программе, основанной на методике РАНХиГС, с региональным компонентом, и очень важен сбор рекомендаций от наставников для повышения эффективности подготовки будущих управленческих кадров».

В рамках мероприятия доверенные лица были награждены благодарственными письмами регионального министерства труда.

 

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