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В Самаре откроется выставка работ победителей и призёров регионального конкурса «Свой формат. Дети» – 2026

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В Самаре откроется выставка работ победителей и призёров регионального конкурса «Свой формат. Дети» – 2026

4 июня в «Открытом пространстве» откроется выставка работ победителей и призёров регионального конкурса «Свой формат. Дети» – 2026. Экспозиция «Мосты воображения: будущее проектируют дети» продемонстрирует мечты юных художников и их необычный взгляд на окружающий мир.

Ежегодный конкурс молодых дизайнеров «Свой формат. Дети» вновь предоставил талантливым ребятам возможность проявить и раскрыть свой творческий потенциал для широкой аудитории. Участники от 8 до 18 лет в своих работах отразили личное видение общечеловеческих ценностей, будущее страны и то, как в нём реализуются идеи взаимопонимания и культурного единства.

Самарский региональный конкурс детского и юношеского творчества в области дизайна «Свой формат. Дети» проводится Самарским региональным отделением Союза дизайнеров России и Самарской художественной школой-студией для детей и взрослых при поддержке министерства культуры Самарской области.

Выставка будет открыта с 4 по 14 июня 2026 года.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществах нашей библиотеки «ВКонтакте».

Открытие состоится 4 мая в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство» (2 этаж).

Вход свободный!

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