Россияне стали чаще обращаться к психотерапевтам

На фоне повышения уровня тревожности все больше россиян воспринимают психотерапию и саморазвитие как важную часть заботы о себе. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на аналитиков сервисов «Ясно» и GetCourse.

По данным исследования, средние ежемесячные расходы на услуги психотерапевта достигли 10 тысяч рублей. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял около 8 тысяч рублей. Эксперты также отмечают сезонный рост интереса к психотерапии: в январе число новых клиентов увеличивается в среднем на 19%, что связывают с желанием начать год с позитивных изменений.

За последние три года заметно выросла доля молодых клиентов в возрасте от 18 до 24 лет — она увеличилась на 9%. Кроме того, среди тех, кто впервые обращается за психологической помощью, становится больше мужчин.

Наиболее распространенным запросом остается управление стрессом — его назвали 50,7% клиентов. Также россияне часто обращаются к специалистам для работы с самооценкой (47,6%) и преодоления тревожности (46,1%).

Растет и интерес к психологическому образованию. По данным GetCourse, с 2020 года оборот психологических курсов увеличился более чем втрое — с 10,5 млрд рублей до 33,7 млрд рублей в 2025 году. В среднем россияне тратят на такие программы около 12 тысяч рублей в месяц, пишет Газета.