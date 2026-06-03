Театр Самарская площадь впервые выступил на Международном театральном фестивале «Мелиховская весна»

Труппа театра «Самарская площадь» вернулась с XXVI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», который проходил в Музее-заповеднике А.П. Чехова в Мелихово в Подмосковье.

Зрителям и жюри труппа представила спектакль «Три сестры» в постановке заслуженного работника культуры РФ, главного режиссера и художественного руководителя театра Евгения Дробышева.

На сцене театра «Самарская площадь» спектакль «Три сестры» (16+) можно будет увидеть 9 июля в 18:30. Билеты доступны на сайте theater-samara.ru, в том числе и по Пушкинской карте.