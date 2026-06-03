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Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом

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Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» встретил трехлетие уникальным патриотическим проектом

1 июня 2026 исполнилось три года со дня открытия филиалов Государственного фонда «Защитники Отечества». Созданный по Указу Президента России Владимира Путина, Фонд за это время стал ключевым звеном в системе комплексной поддержки ветеранов боевых действий и членов семей погибших героев.

В череде направлений работы фонда особое место занимают просветительские и патриотические инициативы. Яркий пример —медиапроект Самарского филиала фонда «Диалог с Героем». Он обращен к молодежи, учащимся учебных заведений и всем, для кого патриотическое воспитание, преемственность поколений и живая память о подвиге являются безусловными ценностями.

Медиапроект «Диалог с Героем» — это цикл публичных интервью с ветеранами специальной военной операции. География спикеров охватывает участников и выпускников региональной программы «Школа героев», созданной по инициативе Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева в продолжение президентской программы «Время героев», а также других военнослужащих, прошедших фронтовой путь.

«Благодарю за приглашение самарский филиал фонда «Защитники Отечества» поделиться своим опытом и за доверие стать первым гостем этой медиахроники. Для меня большая честь открыть проект, который так точно отражает суть диалога с героем», – поделился ветеран СВО Павел Кудаков, выпускник второго потока программы «Школа героев».

Ключевой принцип «Диалога с Героем» — через личный портрет, взгляд, интонацию показать человека, для которого служение Отечеству стало не импульсом, а осознанным, взвешенным решением. Каждый выпуск посвящен конкретной судьбе.

В этих интервью поднимаются самые разные темы: боевые будни и фронтовое братство, практики поддержки, которые оказывает филиал фонда «Защитники Отечества», вопросы патриотического воспитания молодежи, роль военной подготовки в учебных заведениях, а главное — сохранение связи и передача живого опыта между поколениями. 

Проект становится не просто хроникой событий, а пространством живого диалога, где прошлое и настоящее сходятся в одной точке — в уважении к тем, кто выбрал защиту Родины своим путем.

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