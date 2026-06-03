В Самаре в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве

В ночное время 26 мая текущего года в отдел полиции по Октябрьскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о трупном запахе из квартиры одного из домов по улице Ерошевского.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники следственно-оперативной группы и уголовного розыска обнаружили, что дверь в помещение открыта, а на кухне находится тело мужчины с признаками насильственной смерти. Со слов женщины, сообщившей в полицию о подозрительном запахе, полицейские установили личность 64-летнего погибшего. Местный житель, злоупотребляющий спиртными напитками, при жизни являлся собственником помещения и проживал один.

Сотрудники уголовного розыска провели мероприятия по установлению и опросу знакомых погибшего, в ходе которых получили информацию, что к убийству возможно причастен ранее не судимый 34-летний местный житель. В кратчайшие сроки полицейские задержали предполагаемого злоумышленника. В ходе опроса мужчина признался, что во время распития спиртных напитков поссорился с приятелем, причинил ему телесные повреждения, после чего ушел к себе домой, не закрыв дверь квартиры.

Полицейские доставили задержанного в следственные органы. В настоящее время сотрудники уголовного розыска Отдела полиции по Октябрьскому району УМВД России по г. Самаре осуществляют сбор материалов и сопровождение расследования.