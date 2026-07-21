Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.
В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения  к указанному садовому товариществу.
Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154
 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ
Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь».
Самарские театры завершили театральный сезон
В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков.
Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества
Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года.
Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»
Производитель стройматериалов Самарской области -   ООО «Завод КПД» - завершил первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

302
Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

В число победителей конкурса «Старт-Станкостроение» Фонда содействия инновациям вошел генеральный директор ООО «БГС РЕШЕНИЯ» из Тольятти Тимофей Баушин с проектом, направленным на создание оборудования для гидроабразивной очистки автодеталей. Он получит грант в размере 5 000 000 рублей на развитие своей разработки.

Конкурс «Старт-Станкостроение» проводится в рамках федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности» и ориентирован на грантовую поддержку малых предприятий, включая стартапы, для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов продукции.

Тимофей Баушин – не новичок в инновационной сфере. В 2024 году он стал победителем конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям, а в 2025 году был признан победителем федерального конкурса «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. В июле 2026 года ООО «БГС РЕШЕНИЯ» включено в реестр Малых технологических компаний. Полученный грант компания планирует направить на оснащение производственной площадки и разработку прототипа оборудования для последующего запуска в серийное производство.

«Поддержка инновационных разработок малых технологических компаний – один из ключевых приоритетов экономической политики региона. У самарских предпринимателей высокий потенциал в создании конкурентоспособной промышленной продукции. Мы продолжим оказывать всестороннее содействие таким проектам, которые не только укрепляют технологический суверенитет, но и дают импульс развитию реального сектора экономики», – отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На базе технопарка «Жигулевская долина» действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк содействует вузовским командам в рамках акселерации проектов, проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурсов Фонда. С прошлого года технопарк осуществляет информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и специальных мер поддержки.

Развитие инновационного предпринимательства и создание условий для роста малых технологических компаний в Самарской области реализуются, в том числе, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на поддержку предпринимательства, повышение производительности труда и рост инвестиционной активности.

Фото предоставлено Тимофеем Баушиным

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
286
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
292
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
328
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
841
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
575
Весь список