Тольяттинский разработчик получит грант Фонда содействия инновациям на создание оборудования для гидроабразивной очистки

В число победителей конкурса «Старт-Станкостроение» Фонда содействия инновациям вошел генеральный директор ООО «БГС РЕШЕНИЯ» из Тольятти Тимофей Баушин с проектом, направленным на создание оборудования для гидроабразивной очистки автодеталей. Он получит грант в размере 5 000 000 рублей на развитие своей разработки.

Конкурс «Старт-Станкостроение» проводится в рамках федерального проекта «Развитие производства станкоинструментальной промышленности» и ориентирован на грантовую поддержку малых предприятий, включая стартапы, для проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов продукции.

Тимофей Баушин – не новичок в инновационной сфере. В 2024 году он стал победителем конкурса «Студенческий стартап» Фонда содействия инновациям, а в 2025 году был признан победителем федерального конкурса «Создай НАШЕ», организованного Агентством стратегических инициатив и Корпорацией МСП. В июле 2026 года ООО «БГС РЕШЕНИЯ» включено в реестр Малых технологических компаний. Полученный грант компания планирует направить на оснащение производственной площадки и разработку прототипа оборудования для последующего запуска в серийное производство.

«Поддержка инновационных разработок малых технологических компаний – один из ключевых приоритетов экономической политики региона. У самарских предпринимателей высокий потенциал в создании конкурентоспособной промышленной продукции. Мы продолжим оказывать всестороннее содействие таким проектам, которые не только укрепляют технологический суверенитет, но и дают импульс развитию реального сектора экономики», – отметил зампредседателя правительства – министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

На базе технопарка «Жигулевская долина» действует региональное представительство Фонда содействия инновациям, которое оказывает информационную и консультационную поддержку резидентам, а также участникам конкурсов инновационных и бизнес-проектов. Технопарк содействует вузовским командам в рамках акселерации проектов, проводит образовательные и информационные мероприятия для участников и победителей конкурсов Фонда. С прошлого года технопарк осуществляет информационное и консультационное сопровождение компаний региона по получению статуса МТК и специальных мер поддержки.

Развитие инновационного предпринимательства и создание условий для роста малых технологических компаний в Самарской области реализуются, в том числе, в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», направленного на поддержку предпринимательства, повышение производительности труда и рост инвестиционной активности.

Фото предоставлено Тимофеем Баушиным