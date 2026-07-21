 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ

24 июля в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт открытие выставки «Волжская безмятежность». Представленные полотна раскроют состояние, знакомое каждому жителю Самары – то самое, которое навевает своими волнами река Волга.

Николай Шишин – самарский живописец, мастер городского пейзажа, воспевающий в своих картинах уют и негу, покой и волю, простор для размышлений и полёт души. Экспозиция «Волжская безмятежность» передаст посетителям «Открытого пространства» ощущение неспешного умиротворения, ради которого в Самару нередко приезжают гости из других городов и регионов.

«Унылый и щемяще близкий тому, кто здесь вырос, ландшафт провинциального города, тихие "самарские дворики", отгороженные от улицы покосившимся забором, брандмауэры многоэтажных кирпичных домов, то здесь, то там отстранённо и загадочно выглядывающие из-за деревянных домиков XIX-го, теперь уже позапрошлого века… Запрокинутая в прошлое старая Самара тихо дремлет и во сне постепенно сходит на нет, и потому так трогает творческая миссия художника, тонко улавливающего поэтическую ауру безвозвратно уходящих от нас городских реалий», – таким видит искусство Николая Шишина кандидат искусствоведения, заместитель директора Самарского художественного музея по научной работе Татьяна Петрова.

Выставка «Волжская безмятежность» будет доступна для посещения в «Открытом пространстве» Самарской областной универсальной научной библиотеки с 24 июля по 22 августа 2026 года.

О новых культурных событиях в СОУНБ можно узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

24 июля в 18:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, «Открытое пространство».

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ