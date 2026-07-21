Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества

Полицейские Самарской области и общественники обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества.

В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков. Встреча была посвящена профилактике вовлечения водителей в мошеннические схемы.

Сотрудники уголовного розыска рассказали о способах совершения дистанционных преступлений и обратили внимание на случаи, когда злоумышленники используют водителей такси для перевозки денежных средств, полученных обманным путём. Участники встречи обсудили признаки таких ситуаций и алгоритм взаимодействия с сотрудниками полиции при возникновении подозрений.

Представители Общественного совета отметили важность информирования водителей о способах мошенничества и необходимости проявлять бдительность при выполнении заказов.

В завершение встречи участникам вручили профилактические памятки «Внимание, это мошенники!» с рекомендациями по защите от киберпреступлений, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области