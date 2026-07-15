Полицейскими разыскивается без вести пропавший мужчина, 1944 года рождения.

04.07.2026 года примерно в 12:00 он уехал на автомобиле Lada Largus, из своего дома, расположенного на ул. Победы в Советском районе областного центра, в направлении СДТ «Василек», и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий по розыску без вести пропавшего. Ориентировка с приметами направлена в организации правоохранительной направленности и волонтерам.

Приметы разыскиваемого: на вид 75-80 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы черные с проседью, глаза зеленого цвета.

Одет: спортивные штаны, футболка, кроссовки темного цвета.

При себе документов нет.

Всех, кто видел разыскиваемого или располагает информацией о его местонахождении, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефонам: 8(846)9212603 или 9212575.

Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области

Фото: ГУ МВД России по Самарской области