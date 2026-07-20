Возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины в Кинельском районе области

Следственным отделом по городу Кинель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины 1970 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 15 июля 2026 года подозреваемый совместно с ранее знакомым ему мужчиной, прибывавшим в состоянии алкогольного опьянения, находились в жилом вагончике, расположенном по месту осуществления ими трудовой деятельности в поселке Комсомольском Кинельского района. Между ними на фоне возникших личных неприязненных отношений возник конфликт, в ходе которого фигурант нанес своему оппоненту несколько ударов в том числе ножом и черенком от лопаты по голове и туловищу. Потерпевший от полученных травм скончался на месте, после чего подозреваемый попытался скрыть следы преступления: сжег одежду и предметы, которыми избивал погибшего, замыл следы на ноже.

Судом по ходатайству следователями подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.