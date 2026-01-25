В Самарской области задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 70-летнего знакомого

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого по статье "Убийство".



По данным следствия, 24 января 2026 года фигурант и его 70-летний знакомый распивали спиртные напитки в помещении бани, расположенной в Кинель-Черкасском районе, где проживал подозреваемый. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой фигурант ударил своего оппонента. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После чего злоумышленник расчленил тело убитого и выкинул в выгребную яму, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.



В настоящее время подозреваемый задержан.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО