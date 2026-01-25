Я нашел ошибку
Аварийные подразделения «РКС-Самара» проводят отогрев трубы и земляные работы для монтажа дополнительной перемычки между участками сети.
В Куйбышевском районе Самары перебои с водоснабжением из-за перемерзания наружной линии ХВС
Температура воздуха 26 января в Самаре ночью -26,-28°С, днем -15,-17°С.
26 января в регионе без осадков, до -20°С
С 26 января изменится расписание движения переправы Самара – Рождествено
24 января 2026 года фигурант после убийства приятеля, расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.
В Самарской области задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 70-летнего знакомого
Команда Самарской области одержала 4 победы и вышла в финал, где уступила соперницам из Москвы.
Сборная региона стала серебряным призером полуфинала первенства России по волейболу U-16
25 января Ирина Волгина пояснила, что у здорового человека продукты, не содержащие токсичных веществ, не могут вызвать отечность.
Врач рассказала о продуктах, которые провоцируют отеки 
Роспотребнадзор дал туристам рекомендации для профилактики вируса Нипах
Американский врач Уильям Фейги скончался в субботу 24 января  вечером у себя дома в Атланте. Ему было 89 лет.
Умер американский врач Уильям Фейги, разработавший стратегию вакцинации от оспы
«Возвращение домой»: завершающий концерт Крещенского фестиваля пройдет в Тольятти
Практическое занятие по поиску людей в городских условиях прошло в Самаре
21 января в Самаре стартовал интеллектуальный турнир «Куйбышев – запасная столица»
В Самарской области задержан 76-летний мужчина, подозреваемый в убийстве своего 70-летнего знакомого

225
24 января 2026 года фигурант после убийства приятеля, расчленил его тело и выкинул в выгребную яму.

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении 76-летнего местного жителя, подозреваемого по статье "Убийство".

По данным следствия, 24 января 2026 года фигурант и его 70-летний знакомый распивали спиртные напитки в помещении бани, расположенной в Кинель-Черкасском районе, где проживал подозреваемый. В какой-то момент между ними произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой фигурант ударил своего оппонента. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. После чего злоумышленник расчленил тело убитого и выкинул в выгребную яму, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Убийство

