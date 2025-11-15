В самарском СК сообщили, как внучка убитого экс-мэра Тархова прошла полиграф

193

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина рассказывала правоохранителям сразу несколько версий пропажи дедушки и бабушки, проверка на полиграфе показала, что она лжет, сообщил в эксклюзивном интервью программе "Расследование Эдуарда Петрова" на "России 24" старший специалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Самарской области Артем Рахимов, пишет Смотрим.

По словам следователя, Екатерина сообщала сразу несколько версий исчезновения Виктора и Натальи Тарховых. Сначала она убедительно рассказывала, что пенсионеры скрываются в Москве, потом утверждала, что бабушка заболела и отправилась на лечение.

"У нее было несколько версий. И то, что они скрываются, и то, что у бабушки инсульт, и она проходит лечение в Москве. Но рассказывала она все это убедительно, вышибая из себя слезу. Периодически, конечно, уже в процессе работы с ней, она уже бывало так и агрессивно начинала отвечать на вопросы", – отметил Рахимов.

Во время исследования на полиграфе Екатерина заявила, что ей плохо и она умирает. Следователи обратились к врачам, но скорая помощь подтвердила, что девушка полностью здорова.

"Исследование показало, что Екатерина лжет. Ей известно, что в отношении Тархова было совершено преступление, были совершены противоправные действия, они были убиты, и они находятся на территории Самары", – рассказал следователь.

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Бельская, обвиняемая в двойном убийстве, сейчас находится в СИЗО. Она заключена под стражу до 2 декабря. Не так давно она заявила, что осознает совершенное преступление, но убийцей себя не считает. В интервью из СИЗО Бельская привела подробности финансовой схемы, в которую, по ее словам, ее втянули организаторы преступления.