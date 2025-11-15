Я нашел ошибку
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
Закон Криминал Происшествия

В самарском СК сообщили, как внучка убитого экс-мэра Тархова прошла полиграф

15 ноября 2025 11:40
193
В самарском СК сообщили, как внучка убитого экс-мэра Тархова прошла полиграф

Внучка убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Екатерина рассказывала правоохранителям сразу несколько версий пропажи дедушки и бабушки, проверка на полиграфе показала, что она лжет, сообщил в эксклюзивном интервью программе "Расследование Эдуарда Петрова" на "России 24" старший специалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Самарской области Артем Рахимов, пишет Смотрим.

По словам следователя, Екатерина сообщала сразу несколько версий исчезновения Виктора и Натальи Тарховых. Сначала она убедительно рассказывала, что пенсионеры скрываются в Москве, потом утверждала, что бабушка заболела и отправилась на лечение.

"У нее было несколько версий. И то, что они скрываются, и то, что у бабушки инсульт, и она проходит лечение в Москве. Но рассказывала она все это убедительно, вышибая из себя слезу. Периодически, конечно, уже в процессе работы с ней, она уже бывало так и агрессивно начинала отвечать на вопросы", – отметил Рахимов.

Во время исследования на полиграфе Екатерина заявила, что ей плохо и она умирает. Следователи обратились к врачам, но скорая помощь подтвердила, что девушка полностью здорова.

"Исследование показало, что Екатерина лжет. Ей известно, что в отношении Тархова было совершено преступление, были совершены противоправные действия, они были убиты, и они находятся на территории Самары", – рассказал следователь.

Внучка экс-мэра Самары Екатерина Бельская, обвиняемая в двойном убийстве, сейчас находится в СИЗО. Она заключена под стражу до 2 декабря. Не так давно она заявила, что осознает совершенное преступление, но убийцей себя не считает. В интервью из СИЗО Бельская привела подробности финансовой схемы, в которую, по ее словам, ее втянули организаторы преступления.

Убийство

В самарском МВД рассказали, что о пропаже экс-мэра Тархова стало ясно из-за СМС
15 ноября 2025, 10:25
15 ноября 2025, 10:25
Об этом рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов.
183
В настоящее время она заключена под стражу.
11 ноября 2025, 20:27
В настоящее время она заключена под стражу. Закон
616
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове.
30 августа 2025, 16:19
Женщина, находясь по месту жительства, в ходе ссоры со своим 74-летним мужем нанесла ему один удар топором по голове. Происшествия
1050
Стартовал прием заявок на конкурс для лучших работодателей региона
14 ноября 2025  17:05
14 ноября 2025  17:05
679
Самара участвует во Всероссийской экологической акции «БумБатл»
14 ноября 2025  15:55
14 ноября 2025  15:55
648
Когда в Самаре откроют загородную часть магистрали Центральной
14 ноября 2025  14:46
14 ноября 2025  14:46
684
Результатом встречи стали конкретные рекомендации по реализации инициатив бизнеса.
14 ноября 2025  13:09
674
В завершение встречи стороны подтвердили общую заинтересованность в укреплении межрегиональных связей и выразили готовность в расширении спектра направлений совместной работы.
14 ноября 2025  12:06
820
