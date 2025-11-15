Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре утром в субботу на Антонова-Овсеенко из-под земли забил фонтан
В разделке гигантского экземпляра принял участие студент из Самарской области
В областном центре на улице Алма-Атинской перекрыли движение до конца 2025 года
15 ноября ПВО сбила БПЛА над Самарской областью
Трое молодых людей пострадали в ДТП в Промышленном районе Самары
В СОУНБ пройдет открытая встреча со специалистами "Металлист-Самара"
Молодой самарец обнаружил пропажу банковской карты и списание с нее более 5 000 рублей
Временные ограничения сняты в аэропортах Самары и Саратова
В СОУНБ открылась книжная выставка ко Дню качества
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В самарском МВД рассказали, что о пропаже экс-мэра Тархова стало ясно из-за СМС

15 ноября 2025 10:25
192
Друзья и знакомые экс-мэра Самары Виктора Тархова поняли, что с ним и его женой Натальей что-то не так, по сообщениям, которые, как позже выяснилось, писала внучка Екатерина с телефона дедушки. Об этом в эксклюзивном интервью программе "Расследование Эдуарда Петрова" на "России 24" рассказал начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов, пишет Смотрим.

Накануне новогодних праздников в 2024 году в самарскую полицию пришел пожилой мужчина и рассказал, что пропал его старый приятель Виктор Тархов. На улицу не выходит, на телефонные звонки не отвечает. Друзья и знакомые экс-мэра забили тревогу.

Позже выяснилось, что на некоторые СМС ответы все-таки были. Однако те, кто хорошо знал Тархова, поняли, что эти сообщения писал не он.

"С ним переписывались многие: по работе, друзья. Он все СМС подписывал "ВАТ". Он писал коротенько: "У меня все хорошо, ВАТ". ВАТ – Виктор Александрович Тархов", – рассказал Жилюнов.

А в последних сообщениях Тархова подписи "ВАТ" не было. Знакомые нашли внучку Тарховых Екатерину и стали узнавать, что случилось с дедушкой и бабушкой.

"На работе она сказала, что бабушка очень сильно заболела. Она наняла частную медицинскую машину <...> и отвезла ее в Московскую область, в частную клинику. Для этого нужны очень большие деньги. Она просила у руководителя большую сумму оплатить бабушке лечение в Москве. Выманивала, так сказать, деньги. В другом месте она рассказывала другую историю, что они уехали отдыхать, что там бабушка приболела", – поделился полицейский.

Позже, как рассказал Жилюнов, полиция запросила детализацию телефонных соединений и выяснила, что телефоны Виктора и Натальи находятся в Самаре.

Выяснилось, что супруги мертвы, а их тела расчленены. Их внучка Екатерина Бельская, обвиняемая в двойном убийстве, сейчас находится в СИЗО. Она заключена под стражу до 2 декабря. Не так давно она заявила, что осознает совершенное преступление, но убийцей себя не считает. В интервью из СИЗО Бельская привела подробности финансовой схемы, в которую, по ее словам, ее втянули организаторы преступления.

Теги: Убийство

