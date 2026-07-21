В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве порта

Я нашел ошибку
Главные новости:
24 июля в 18:30 в галерее «Новое пространство» состоится сольный концерт Даяны Осадиайе. Молодая артистка исполнит великие произведения мировых классиков.
В СОУНБ прозвучит концерт академической музыки с участием известной московской певицы
Небольшие изменения трассы следования будут связаны с дорожными работами, запланированными 22 июля на участке в садовом массиве «Водинский», в направлении движения  к указанному садовому товариществу.
Дачникам:  временно скорректируют маршрут автобусов № 154
 «Волжская безмятежность»: новая выставка в СОУНБ
Новый театральный сезон в Самаре стартует уже 12 августа — первый спектакль покажет театр «Витражи», а 19 августа открытие сезона пройдет в театре «Самарская площадь».
Самарские театры завершили театральный сезон
В Тольятти сотрудники полиции совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел приняли участие в круглом столе с представителями таксопарков.
Полицейские и общественники региона обсудили с представителями таксопарков вопросы профилактики мошенничества
Акция этого года продолжается и завершится только в ноябре. Всего планируется убрать мусор на береговых линиях общей протяженностью 290 км, что на 55 км больше показателя прошлого года.
Свыше 7 000 жителей губернии приняли участие в акции «Вода России»
Производитель стройматериалов Самарской области -   ООО «Завод КПД» - завершил первый этап участия в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту
Главный внештатный специалист минздрава Самарской области по терапии Олег Фатенков:: "Резкие сдвиги графика даже на 2 часа сбивают циркадные ритмы и запускают каскад реакций".
Зав. кафедрой СамГМУ Олег Фатенков: мигрень легче предупредить, чем лечить
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.32
-0.08
EUR 89.55
-0.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе пройдет XXVI Фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
В СОУНБ состоится творческий вечер «Булгак на Волге»
В Самаре в Доме журналиста состоится открытие фотовыставки «Времена года в деталях»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве порта

242
В Самаре вынесли приговор по делу о мошенничестве при строительстве порта

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве международного морского терминала в Пионерском Калининградской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

В 2017 году самарское ООО «Больверк» стало генеральным подрядчиком строительства международного морского порта в Пионерском Калининградской области. Стоимость госконтракта составила 7,4 млрд руб. Гарантом сделки выступил АктивКапитал-банк (в 2018 году лишился лицензии ЦБ РФ). Работы шли с опозданием, из-за чего государственное предприятие расторгло контракт. Как выяснилось в 2019 году, из полученных 3,6 млрд руб. аванса на возведение объекта было потрачено 2 млрд руб. Компания была признана банкротом.

В июле 2023 года кассационная инстанция Арбитражного суда отменила решение нижестоящих судов о возврате ООО «Больверк», бывшему подрядчику строительства морского терминала в Калининградской области, 1,3 млрд руб. Эту сумму «Больверк» перевел ООО «Спец-Альянс» якобы за поставки товара с наименованием «Труба 1020».

Троим руководителям ООО «Больверк» вменялось в вину мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование проводило Западное МСУТ СК РФ. По данным следствия, «указанные лица, действуя от имени организации, используя более дешевые материалы, не выполнили часть работ, за которые получили оплату, и израсходовали аванс — денежные средства, предназначенные для реализации контракта на другие нужды по строительству международного морского терминала в городе Пионерском Калининградской области».

Следствие также выяснило, что с декабря 2017 по ноябрь 2019 года обвиняемые получили свыше трех млрд руб., из них 1,1 млрд руб.они «впоследствии перечислили на счета аффилированных организаций с целью их хищения». В рамках расследования дела было арестовано имущество и деньги одного из фигурантов и организации в размере около 500 млн руб.

Бенефициар «Больверка» Сергей Шипицин и экс-гендиректор компании Сергей Петрухин приговорены судом к семи и пяти годам в колонии общего режима соответственно. Бывший первый заместитель гендиректора Виталий Данилов, возместивший причиненный ущерб, получил три с половиной года лишения свободы условно. Бывший финансовый директор компании Евгения Фрид во время расследования сбежала в Израиль и была объявлена в международный розыск, пишет Комерсантъ-Волга.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
21 июля 2026  13:29
Более 680 семей Самарской области получили компенсацию за летний отдых детей
286
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
21 июля 2026  13:09
АВТОВАЗ отметил 60-летие со дня основания
292
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
21 июля 2026  09:19
В Самарской области в полпятого утра объявляли ракетную опасность
328
В понедельник, 20 июля, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Вячеслав Федорищев поздравили коллектив АВТОВАЗа с юбилейной датой – 60-летием со дня основания завода и стартом серийного производ
20 июля 2026  17:39
Игорь Комаров и Вячеслав Федорищев поздравили АВТОВАЗ с юбилеем и стартом серийного производства внедорожника «Лада Нива Легенда»
841
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
20 июля 2026  12:47
Ботанический сад Самарского университета приостановит работу почти на две недели
575
Весь список