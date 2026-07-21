В субботу, 25 июля, в Самаре состоится лекция «Реальные теории вымышленных городов»

В субботу, 25 июля, в 16.00 состоится лекция «Реальные теории вымышленных городов» (12+). Ее прочитает архитектор, медиатор, член совета клуба молодых архитекторов «ДОМ:А» Мария Насыбуллина.

«Мероприятие пройдет в рамках цикла «Архитектура в кадре 2.0», – рассказывают организаторы. – В течение прошлого года на этой серии лекций мы говорили об архитектурных элементах в кинематографе. Сейчас мы масштабируем проект и начинаем рассказывать о городах и их районах».

Некоторые идеи и манифесты урбанистов встречаются не только в кинематографе, но и в мультфильмах. Какие отсылки кроет в себе «Зверополис 2» (2025, 6+)? Почему Спрингфилд из «Симпсонов» (1989 – 2026, 18+) выглядит как карикатура на американский город? Почему многие мультфильмы буквально спорят с идеями модернизма? Как в анимации отражается настоящая градостроительная политика? На лекции посетители узнают, как анимация отражает архитектурные и урбанистические концепции разных эпох.

Вход на мероприятие – 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cZ6Ci2