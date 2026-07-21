Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности проводят в частном секторе Самары

В Самаре уделяется особое внимание контролю за соблюдением мер пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима. В Красноглинском районе областного центра с начала пожароопасного сезона, действующего с 15 апреля по 31 октября, проведено 24 профилактических рейда. По итогам мероприятий подготовлено 28 материалов об административном правонарушении по статье 4.28 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».



«В летний сезон основной причиной возгораний в лесах, на дачных участках и на территориях частных владений остается деятельность человека. Жителям района и города стоит помнить, что складирование мусора, спиленных веток, сухой травы и листьев на открытых участках может привести к возгоранию. Соблюдение чистоты и порядка на территориях дачных массивов и частных владений, наличие первичных средств пожаротушения, а также следование элементарным правилам безопасности поможет уберечь от непоправимых последствий», – сказал глава администрации Красноглинского района Вячеслав Коновалов.



Сотрудники отделов гражданской защиты администраций районов Самары в ходе профилактических мероприятий информируют граждан об ответственности за нарушение правил пожарной безопасности, вручают памятки с информацией о недопустимости разжигания костров, сжигания мусора и порубочных остатков, выжигания травы, слива горюче-смазочных материалов и горючих отходов на придомовых территориях. Также проводится разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре с организациями, обслуживающими жилой фонд и территорию района, и с жителями района.



«В этом году на территории частных массивов зафиксировано 12 случаев возгорания — это свидетельствует о том, что контролю за соблюдением мер пожарной безопасности следует уделять особое внимание, – сказал начальник отдела гражданской защиты администрации Красноглинского района Самары Василий Толкунов. – Наша ключевая цель в рамках профилактических мероприятий — не наказать, а проинформировать граждан о необходимости соблюдать меры безопасности, не допустить пожаров, которые могут привести к чрезвычайным ситуациям, угрожающим жизни и здоровью не только самих нарушителей, но и их соседей».



За нарушение правил пожарной безопасности на территории городского округа Самара в отношении граждан применяются штрафные санкции в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц штраф возрастает и составляет от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.





Фото: пресс-служба администрации Самары