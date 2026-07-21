21 июля в Самарском регионе проводится широкомасштабный профилактический рейд Госавтоинспекции

Сегодня на автомобильных дорогах Самарской области пройдут широкомасштабные рейдовые мероприятия, в которых примут участием максимальное количество сотрудников Госавтоинспекции.

В ходе мероприятий госавтоинспекторы особое внимание уделят предупреждению и пресечению правонарушений, являющихся причинами автоаварий. На особом контроле выявление нарушений ПДД РФ водителями мототранспорта, а также пресечение фактов управления транспортными средствами несовершеннолетними.

Кроме того, внимание сотрудников полиции обращено на борьбу с «незаконной тонировкой» стекол автомобилей. За управление автомобилем с тонировкой, не соответствующей требованиям технического регламента, водителей ждет штраф в размере 500 руб. При задержании у нарушителя будет возможность самостоятельно снять пленку со стекол. В случае отказа инспектор ДПС вынесет официальное требование с конкретным сроком для устранения и фиксацией в базе Госавтоинспекции.

Региональная Госавтоинспекция обращает внимание всех участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил дорожного движения. Будьте внимательны на дорогах, не подвергайте опасности свою жизнь и жизни окружающих.