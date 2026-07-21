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23 июля в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»

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23 июля в 18:00 в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа»

23 июля в 18:00 в культурном центре ЗИМ Галерея состоится читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа».

«Я верю, настанет день, когда больной неизвестно чем человек отдастся в руки физиков. Не спрашивая его ни о чем, эти физики возьмут у него кровь, выведут какие-то постоянные. Перемножат их одну на другую, затем, сверившись с таблицей логарифмов, они вылечат его одной единственной пилюлей. И все же, если я заболею, я обращусь к какому-нибудь старому сельскому врачу." 

Ведь только любовь к своему ремеслу позволяет этому старому врачу делать его хирургически точно, творчески, и филигранно. Одним словом - резная работа!

23 июля 2026 года состоится гуманитарная читка юмористических рассказов о медиках и медицине «Резная работа».Остроумные истории полуторавековой давности авторства признанных мастеров русского слова - Антона Павловича Чехова, Аркадия Тимофеевича Аверченко, Надежды Александровны Тэффи, Михаила Михайловича Зощенко расписывают разборчивым врачебным почерком непреходящую истину, что медицина помогает нам выжить, а чувство юмора - пережить. 

Консилиум назначен на 18:00 в культурном центре «ЗИМ-Галерея»

ул. Ново-Садовая 106, корпус 155.

Вход свободный. Предварительная запись к врачу НЕ требуется.

Теги: Мероприятия

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