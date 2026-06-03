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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом

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Ночью в Исаклинском районе загорелся жилой дом

3 июня в 00:02 в пожарно-спасательную часть поступило сообщение: в деревне Малое Микушкино на улице Первомайской горят жилой дом и надворные постройки. На место пожара был направлен дежурный караул 118-й Части. По прибытии было установлено, что площадь горения составляет 90 квадратных метров. В 00:42 пожар был локализован, в 00:58 - ликвидировано открытое горение. Ликвидация последствий пожара - объявлена в 07:00. На месте пожара работали дежурный караул и добровольная пожарная команда сельского поселения Большое Микушкино. На тушение было подано 2 ствола «Б» и 1 ствол «А», работало звено газодымозащитной службы.
Погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Фото ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Теги: Пожар

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